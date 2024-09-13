На Заході дощі та +20, а в багатьох областях досі літо: прогноз погоди в Україні на 14 вересня

13 вересня 2024, 14:53
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Автор: Ірина Чеботнікова

Джерело:

Укргідрометцентр

Осінь поступово вступає у свої права та показує це дощами. У суботу в деяких регіонах пройдуть сильні дощі та грози, синоптики оголосили два рівні небезпечності.

На Львівщині може бути дощовий паводок. Негоду слід чекати кілька днів, з 14 по 16 вересня.

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Прогноз погоди в Україні на 14 вересня

У західних, Вінницькій та Одеській областях хмарно, вночі помірні, вдень значні дощі, грози, температура вночі +13...+18 градусів, удень +18...+23; в Карпатах та на Закарпатті впродовж доби сильні дощі, температура +11...+16.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вночі у більшості північних та центральних областей місцями невеликий дощ; температура вночі +14...+19, вдень +24...+29, на південному сході країни до +31 градуса.

Вітер в Україні переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, на Лівобережжі та у західних областях місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Прогноз погоди на 14 вересня у Києві та в столичному регіоні

Буде мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, удень без опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі +14...+19 градусів, удень +24...+29; у Києві вночі +16...+18, вдень +26...+28 градусів.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

14 вересня в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі (IІ рівень небезпечності, помаранчевий); вдень у західних, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози (I рівень небезпечності, жовтий).


Небезпечні метеорологічні явища в Україні 14 вересня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

  • Київ +26...+28
  • Ужгород +14...+16
  • Львів +18...+20
  • Івано-Франківськ +18...+20
  • Тернопіль +19...+21
  • Чернівці +19...+21
  • Хмельницький +20...+22
  • Луцьк +20...+22
  • Рівне +21...+23
  • Житомир +25...+27
  • Вінниця +24...+26
  • Одеса +24...+26
  • Миколаїв +28...+30
  • Херсон +27...+29
  • Сімферополь +27...+29
  • Кропивницький +27...+29
  • Черкаси +26...+28
  • Чернігів +26...+28
  • Суми +27...+29
  • Полтава +27...+29
  • Дніпро +28...+30
  • Запоріжжя +27...+29
  • Донецьк +27...+29
  • Луганськ +28...+30
  • Харків +28...+30


Прогноз погоди в Україні на 14 вересня / Укргідрометцентр