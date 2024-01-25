Де в Україні буде дощ з мокрим снігом: прогноз погоди в Україні на 26 січня

Погода в Україні у п'ятницю, 26 січня, буде хмарною та вологою. У регіонах очікуються опади.

Цією п'ятниці вітер матиме переважно північно-західний напрямок зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. На Заході та Одещині й місцями у Вінницькій та Житомирській областях можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

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Якою буде погода 26 січня

По всій Україні вночі очікується помірний сніг. Вдень в усіх областях можливий невеликий мокрий сніг та дощ. На Заході місцями можливе налипання мокрого снігу, у південно-східній частині України подекуди буде ожеледь. На дорогах, крім Півдня, місцями буде ожеледиця. У Карпатах теж сніжитиме, а ще там очікується хуртовина.

Протягом доби майже по всій території України очікується від -3…+2. У Карпатах буде -7…-2. На Півдні денна температура становитиме +1…+6.

Яка погода очікується на Київщині

У Київській області вночі помірно сніжитиме. Вдень на Київщині очікується невеликий мокрий сніг з дощем. На дорогах місцями буде ожеледиця.

Температура на Київщині протягом доби становитиме -2…+3. У Києві протягом доби очікується 0…+2.

Денна температура в обласних центрах

Київ – 0…+2

Ужгород – 0…+2

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – 0…+2

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – 0…+2

Вінниця – 0…+2

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +1…+3

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – +1…+3

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…+2

Полтава – 0…+2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк – +1…+3

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2



Погода в Україні 26 січня / Карта Укргідрометцентру