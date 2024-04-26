Тепла погода і дощі: в яких регіонах 27 квітня буде до +26 градусів
Джерело:Укргідрометцентр
Весна тішить теплом, а подекуди навіть спекою. У суботу 27 квітня в низці регіонів стовпчики термометрів покажуть +20 градусів і більше. У Луганській області може бути до +26.
Попри тепло, усе ж залишаються температурні гойдалки: денні та нічні температури різняться на цілих десять градусів. Тож одягайтеся так, щоб вам було комфортно і зранку, і вдень, і ввечері. Тим більше що 27 квітня будуть заморозки.
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Якою буде погода 27 квітня
Синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вночі у більшості центральних, Чернігівській, Сумській областях короткочасні дощі, місцями грози, у східних та Запорізькій областях місцями невеликі дощі, на решті території вдень в Україні без опадів.
Вітер північно-західний, у західних областях південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура у південно-східній частині вночі +11...+16 градусів, удень +21...+26; на решті території вночі +5...+10, у західних, Житомирській та Вінницькій областях +1...+6 (на поверхні ґрунту заморозки 0...-3), удень +15...+20.
Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні
Тут також мінлива хмарність, вночі по області місцями невеликий короткочасний дощ, удень без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +5...+10, вдень +15...+20; у Києві вночі +6...+8, вдень +16...+18.
Попередження від синоптиків
Їх одразу декілька, бо вони стосуються різних небезпек і різних регіонів.
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) очікується:
– 26 – 27 квітня – на високогір'ї Івано-Франківської області.
– 26 – 28 квітня – на високогір'ї східної частини Закарпатської області.
Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!
– закликали в Укргідрометцентрі.
26 – 30 квітня, внаслідок продовження підвищення рівнів води та утримання їх на високих позначках, триватиме:
– на Десні та її притоці річці Снов – затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському районах (І рівень небезпеки – жовтий); у Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області (II рівень небезпеки – помаранчевий);
– на Верхньому Дніпрі (в межах країни) – затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (II рівень небезпеки – помаранчевий).
26 – 27 квітня – у верхній частині Кременчуцького водосховища та 26 – 29 квітня – у верхній частині Кам'янського водосховища внаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ можливі різкі коливання рівнів води з частковим затопленням заплави та понижених прирічкових територій у Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях (І рівень небезпеки – жовтий).
26 – 30 квітня у пониззі Дністра та на його рукаві Турунчук внаслідок добігання паводкової хвилі з закордонної ділянки очікується підвищення рівнів води на 0,2 – 0,5 метра над поточними рівнями з затопленням заплавних територій та можливим початковим затопленням сільськогосподарських угідь прирічкових населених пунктів Одеського району Одеської області (І рівень небезпеки – жовтий).
Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (III рівень небезпеки – коричневий).
Погода в обласних центрах
- Київ +16...+18
- Ужгород +17...+19
- Львів +16...+18
- Івано-Франківськ +16...+18
- Тернопіль +16...+18
- Чернівці +16...+18
- Хмельницький +16...+18
- Луцьк +16...+18
- Рівне +16...+18
- Житомир +16...+18
- Вінниця +17...+19
- Одеса +20...+22
- Миколаїв +20...+22
- Херсон +22...+24
- Сімферополь +20...+22
- Кропивницький +18...+20
- Черкаси +17...+19
- Чернігів +16...+18
- Суми +15...+17
- Полтава +17...+19
- Дніпро +20...+22
- Запоріжжя +23...+25
- Донецьк +22...+24
- Луганськ +24...+26
- Харків +22...+24