Тепла погода і дощі: в яких регіонах 27 квітня буде до +26 градусів

Весна тішить теплом, а подекуди навіть спекою. У суботу 27 квітня в низці регіонів стовпчики термометрів покажуть +20 градусів і більше. У Луганській області може бути до +26.

Попри тепло, усе ж залишаються температурні гойдалки: денні та нічні температури різняться на цілих десять градусів. Тож одягайтеся так, щоб вам було комфортно і зранку, і вдень, і ввечері. Тим більше що 27 квітня будуть заморозки.

Дивіться також Пил із Сахари знову накрив Україну: де уже зафіксовано явище і як довго воно триватиме

Якою буде погода 27 квітня

Синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вночі у більшості центральних, Чернігівській, Сумській областях короткочасні дощі, місцями грози, у східних та Запорізькій областях місцями невеликі дощі, на решті території вдень в Україні без опадів.

Вітер північно-західний, у західних областях південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура у південно-східній частині вночі +11...+16 градусів, удень +21...+26; на решті території вночі +5...+10, у західних, Житомирській та Вінницькій областях +1...+6 (на поверхні ґрунту заморозки 0...-3), удень +15...+20.

Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні

Тут також мінлива хмарність, вночі по області місцями невеликий короткочасний дощ, удень без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +5...+10, вдень +15...+20; у Києві вночі +6...+8, вдень +16...+18.

Попередження від синоптиків

Їх одразу декілька, бо вони стосуються різних небезпек і різних регіонів.

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) очікується:

– 26 – 27 квітня – на високогір'ї Івано-Франківської області.

– 26 – 28 квітня – на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!

– закликали в Укргідрометцентрі.

26 – 30 квітня, внаслідок продовження підвищення рівнів води та утримання їх на високих позначках, триватиме:

– на Десні та її притоці річці Снов – затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському районах (І рівень небезпеки – жовтий); у Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області (II рівень небезпеки – помаранчевий);

– на Верхньому Дніпрі (в межах країни) – затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (II рівень небезпеки – помаранчевий).

26 – 27 квітня – у верхній частині Кременчуцького водосховища та 26 – 29 квітня – у верхній частині Кам'янського водосховища внаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ можливі різкі коливання рівнів води з частковим затопленням заплави та понижених прирічкових територій у Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях (І рівень небезпеки – жовтий).

26 – 30 квітня у пониззі Дністра та на його рукаві Турунчук внаслідок добігання паводкової хвилі з закордонної ділянки очікується підвищення рівнів води на 0,2 – 0,5 метра над поточними рівнями з затопленням заплавних територій та можливим початковим затопленням сільськогосподарських угідь прирічкових населених пунктів Одеського району Одеської області (І рівень небезпеки – жовтий).

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (III рівень небезпеки – коричневий).

Попередження про гідрологічну небезпеку 27 квітня 2024 / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +16...+18

Ужгород +17...+19

Львів +16...+18

Івано-Франківськ +16...+18

Тернопіль +16...+18

Чернівці +16...+18

Хмельницький +16...+18

Луцьк +16...+18

Рівне +16...+18

Житомир +16...+18

Вінниця +17...+19

Одеса +20...+22

Миколаїв +20...+22

Херсон +22...+24

Сімферополь +20...+22

Кропивницький +18...+20

Черкаси +17...+19

Чернігів +16...+18

Суми +15...+17

Полтава +17...+19

Дніпро +20...+22

Запоріжжя +23...+25

Донецьк +22...+24

Луганськ +24...+26

Харків +22...+24



Прогноз погоди в Україні на 27 квітня / Укргідрометцентр