Майже тропічні дощі та грози: якою буде погода в Україні 27 серпня

У вівторок, 27 серпня, на нас знову чекає спека. По всій Україні стовпчики термометрів зупиняться на позначці +30. Проте в багатьох регіонах пройдуть дощі і навіть грози.

Нас випробовують і спека, і сусідка-агресорка. 24 Канал зібрав поради, як пережити жарку погоду. Тримаймося та донатьмо на ЗСУ!

Дивіться також Осінь почнеться зі спеки: яка буде погода в перший день вересня

Прогноз погоди в Україні на добу 27 серпня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. У південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер північно-східний, східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +15...+20 градусів, на півдні країни до +23 градусів; удень +29...+34 градусів, на високогір'ї Карпат +20...+25 градусів.

Прогноз погоди на 27 серпня у Києві та столичному регіоні

Тут чекаємо на мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +15...+20, вдень +29...+34; у Києві вночі +18...+20, вдень +31...+33 градуси.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

26 – 29 серпня в Україні, крім Львівської, Закарпатської, Волинської, 29 серпня Херсонської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в обласних центрах

Київ +31...+33

Ужгород +28...+30

Львів +28...+30

Івано-Франківськ +28...+30

Тернопіль +28...+30

Чернівці +30...+32

Хмельницький +30...+32

Луцьк +29...+31

Рівне +29...+31

Житомир +31...+33

Вінниця +31...+33

Одеса +27...+29

Миколаїв +30...+32

Херсон +30...+32

Сімферополь +28...+30

Кропивницький +31...+33

Черкаси +31...+33

Чернігів +31...+33

Суми +31...+33

Полтава +31...+33

Дніпро +31...+33

Запоріжжя +31...+33

Донецьк +31...+33

Луганськ +31...+33

Харків +31...+33

Прогноз погоди в Україні на 27 серпня / Укргідрометцентр