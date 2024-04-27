Жарка та дощова погода, вночі до нуля: що прогнозують синоптики на 28 квітня

Неділя буде спекотною: синоптики прогнозують середню температуру в +20 градусів по всій Україні. Водночас більшою стане і різниця температур уночі та вдень, вона подекуди сягне понад десять градусів.

Якщо в суботу на Заході було холодніше, а на Сході до +26 градусів, то 28 квітня ситуація зміниться з точністю до навпаки. Жителям східних регіонів доведеться брати з собою парасольки. Продумайте, як вдягнутися, це та дещиця, на яку ми ще можемо вплинути.

Дивіться також Сильні зливи та грози: чи буде це літо дощовим

Прогноз погоди в Україні на 28 квітня

Слід очікувати на мінливу хмарність. У східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях та Криму місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +3...+8 градусів, у південній частині та східних областях +9...+14; вдень +16...+21, на сході до +25; у Карпатах вночі 0...+5, вдень +10...+15.

Якою буде погода у Києві та в столичному регіоні

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +3...+8, вдень +16...+21; у Києві вночі +6...+8, вдень +18...+20.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

26-30 квітня, внаслідок продовження підвищення рівнів води та утримання їх на високих позначках, триватиме:

- на Десні та її притоці річці Снов – затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському районах (І рівень небезпеки – жовтий); у Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий);

- на Верхньому Дніпрі (в межах країни) – затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).

26-29 квітня – у верхній частині Кам'янського водосховища внаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ можливі різкі коливання рівнів води з частковим затопленням заплави та понижених прирічкових територій у Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях (І рівень небезпеки – жовтий).

26-30 квітня у пониззі Дністра та на його рукаві Турунчук внаслідок добігання паводкової хвилі з зарубіжної ділянки очікується підвищення рівнів води на 0,2 – 0,5 метра над поточними рівнями з затопленням заплавних територій та можливим початковим затопленням сільськогосподарських угідь прирічкових населених пунктів Одеського району Одеської області (І рівень небезпеки - жовтий).

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки – коричневий).



Попередження про небезпечні гідрологічні явища / Укргідрометцентр

Попередження про сніголавинну небезпеку

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) очікується 26-28 квітня на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!

– закликали в Укргідрометцентрі.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується 28 квітня на високогір'ї Iвано-Франкiвської області.



Попередження про сніголавинну небезпеку / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +18...+20

Ужгород +20...+22

Львів +21...+23

Івано-Франківськ +19...+21

Тернопіль +20...+22

Чернівці +20...+22

Хмельницький +19...+21

Луцьк +20...+22

Рівне +19...+21

Житомир +18...+20

Вінниця +19...+21

Одеса +21...+23

Миколаїв +20...+22

Херсон +19...+21

Сімферополь +19...+21

Кропивницький +19...+21

Черкаси +19...+21

Чернігів +18...+20

Суми +16...+18

Полтава +19...+21

Дніпро +19...+21

Запоріжжя +20...+22

Донецьк +19...+21

Луганськ +22...+24

Харків +22...+24



Прогноз погоди в Україні на 28 квітня / Укргідрометцентр