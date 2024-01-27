Вночі -6 градусів, ожеледиця і сніголавинна небезпека: прогноз погоди в Україні на 28 січня
Джерело:Укргідрометцентр
Січень в Україні досить мінливий. Часом надходять люті морози, а часом стає дуже тепло, як навесні. У неділю 28 січня буде відносно тепло вдень, проте вночі слід чекати на морози до -6 градусів.
Синоптики прогнозують ожеледицю та сніголавинну небезпеку. Тож, гуляючи недільної днини, треба бути обережним.
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Якою буде погода в Україні 28 січня
Буде хмарно та піде невеликий сніг, у більшості північних, вдень і центральних та південних областей без істотних опадів. На дорогах, окрім південної частини країни, місцями ожеледиця.
Вітер переважно північний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі -1...-6 градусів, удень від -2 до +3 градусів.
Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні
Тут також буде хмарно та без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі -1...-6° градусів, удень від -2 до +3, у Києві вночі -1...-3, вдень близько нуля.
Попередження про небезпечні явища
Є значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв'язку зі снiгопадами та хуртовинами на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей.
Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я!
– закликають в Укргідрометцентрі.
Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується 28 січня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.
Сніголавинна небезпека в Україні 28 січня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ -1...+1
- Ужгород +1...+3
- Львів +1...+3
- Івано-Франківськ 0...+2
- Тернопіль 0...+2
- Чернівці 0...+2
- Хмельницький -1..+1
- Луцьк 0...+2
- Рівне -1...+1
- Житомир -1...+1
- Вінниця -1...+1
- Одеса +1...+3
- Миколаїв +1...+3
- Херсон +2...+4
- Сімферополь +2...+4
- Кропивницький 0...+2
- Черкаси 0...+2
- Чернігів -1...+1
- Суми -1...+1
- Полтава 0...+2
- Дніпро 0...+2
- Запоріжжя +2...+4
- Донецьк +1...+3
- Луганськ 0...+2
- Харків -1...+1