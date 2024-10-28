До +17 і туман: прогноз погоди в Україні на 29 жовтня

28 жовтня 2024, 15:57
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Автор: Ірина Чеботнікова

Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні 29 жовтня буде теплою. В деяких областях стовпчики термометрів зупиняться на позначці +11...+13 градусів, а подекуди сягнуть +17 градусів.

В Укргідрометцентрі розповіли, чого чекати у вівторок, 29 жовтня. За повідомленням синоптиків, у низці областей оголошено І рівень небезпечності (жовтий) через туман.

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Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня

Очікуємо на мінливу хмарність без опадів, лише на крайньому заході країни вдень невеликий дощ. У західних, східних областях та на Приазов'ї вночі та вранці туман.

Вітер північно-західний (у західних областях південно-західний), 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +2...+7 градусів, у південній частині +6...+11; вдень +9...+14, на Закарпатті, Одещині та в Криму до +18 градусів.

Прогноз погоди у Києві та в столичному регіоні

Тут також буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +2...+7 градусів, удень +9...+14; у Києві вночі +4...+6, вдень +11...+13 градусів.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Вночі та вранці 29 жовтня в західних, східних областях та на Приазов'ї туман, видимість 200 – 500 метрів. Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.


Туман в Україні 29 жовтня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

  • Київ +11...+13
  • Ужгород +15...+17
  • Львів +13...+15
  • Івано-Франківськ +13...+15
  • Тернопіль +12...+14
  • Чернівці +13...+15
  • Хмельницький +11...+13
  • Луцьк +11...+13
  • Рівне +11...+13
  • Житомир +11...+13
  • Вінниця +12...+14
  • Одеса +14...+16
  • Миколаїв +13...+15
  • Херсон +13...+15
  • Сімферополь +15...+17
  • Кропивницький +12...+14
  • Черкаси +11...+13
  • Чернігів +10...+12
  • Суми +9...+11
  • Полтава +11...+13
  • Дніпро +12...+14
  • Запоріжжя +13...+15
  • Донецьк +11...+13
  • Луганськ +11...+13
  • Харків +11...+13


Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня / Укргідрометцентр