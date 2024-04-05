В яких областях не буде дощу: прогноз погоди в Україні на 6 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
Субота 6 квітня має бути теплішою за п'ятницю, втім, майже по всій країні будуть дощі. Без опадів прогнозують тільки в кількох областях на Півдні та Сході.
Перший вихідний квітня обіцяє бути дуже теплим: середня температура сягне +16 градусів. Тож беріть парасольки та плануйте прогулянку квітучими парками!
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Прогноз погоди в Україні на 6 квітня
Буде хмарно з проясненнями.
Вночі без опадів, вдень в Україні, окрім південно-східної частини, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний (вдень у західних областях з переходом на північно-західний), 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +3...+8, у східних та Сумській областях 0...+5 градусів; вдень +14...+19. На півдні країни очікуємо до +22; на високогір'ї Карпат вночі 0...+5, вдень +5...+10 градусів.
Якою буде погода в Києві та столичному регіоні
Тут також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура по області вночі +3...+8, вдень +14...+19, у Києві вночі +5...+7, вдень +15...+17 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +15...+17
- Ужгород +16...+18
- Львів +16...+18
- Івано-Франківськ +16...+18
- Тернопіль +16...+18
- Чернівці +15...+17
- Хмельницький +15...+17
- Луцьк +16...+18
- Рівне +15...+17
- Житомир +15...+17
- Вінниця +16...+18
- Одеса +18...+20
- Миколаїв +18...+20
- Херсон +17...+19
- Сімферополь +17...+19
- Кропивницький +16...+18
- Черкаси +16...+18
- Чернігів +15...+17
- Суми +14...+16
- Полтава +15...+17
- Дніпро +16...+18
- Запоріжжя +17...+19
- Донецьк +16...+18
- Луганськ +14...+16
- Харків +15...+17