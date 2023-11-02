Яку частину України накриють дощі: прогноз погоди на 3 листопада

Погода в Україні у п'ятницю, 3 листопада, буде хмарною з проясненнями. В деяких регіонах можливі опади.

У п'ятницю вітер буде південно-східним зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. На Житомирщині та Вінниччині можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

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Де очікуються опади 3 листопада

На Заході, Сході та у південно-східних областях пройдуть дощі. Також, згідно з картою Укргідрометцентру, опади також можливі на Півдні та у Кіровоградській області. В інших регіонах опади не очікуються.

Нічна температура на Заході становитиме +8…+6. Вдень у західних областях потеплішає до +13…+16, а в Ужгороді температура може піднятися до +18. В Карпатах вночі похолодає до +5…0, а вдень там потеплішає до +8…+13. На Півночі вночі буде +6…+3, а вдень +11…+14. У Центрі вночі стовпчики термометрів показуватимуть +6…+4. Вдень там в середньому потеплішає до +12…+14. На Сході нічна температура знизиться до +6…+3. У східних областях вдень буде +9…+12. На Півдні вночі похолодає до +11…+9. Денна температура там становитиме +15…+18, крім Херсонщини, де стовпчики термометрів можуть показати +13.

Якою буде погода на Київщині

У Київській області буде мінлива хмарність. Опадів в столичному регіоні не очікується.

На Київщині нічна температура становитиме +8…+3, а вдень повітря прогріється до +10…+15. У Києві вночі похолодає до +6…+4. Вдень у столиці стовпчики термометрів показуватимуть +12…+14.

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики оголосили на Заході I (жовтий) рівень небезпеки на 3 листопада. Усе через пориви вітру, які сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.



Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Заході / Карта Укргідрометцентру

Погода в обласних центрах

Київ +12...+14

Ужгород +16...+18

Львів +14...+16

Івано-Франківськ +14...+16

Тернопіль +14...+16

Чернівці +13...+15

Хмельницький +14...+16

Луцьк +13...+15

Рівне +13...+15

Житомир +12...+14

Вінниця +12...+14

Одеса +17...+19

Миколаїв +16...+18

Херсон +11...+13

Сімферополь +15...+17

Кропивницький +14...+16

Черкаси +12...+14

Чернігів +11...+13

Суми +11...+13

Полтава +11...+13

Дніпро +11...+13

Запоріжжя +11...+13

Донецьк +9...+11

Луганськ +9...+11

Харків +10...+12



Прогноз погоди в Україні на 3 листопада / Карта Укргідрометцентру