Яку частину України накриють дощі: прогноз погоди на 3 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у п'ятницю, 3 листопада, буде хмарною з проясненнями. В деяких регіонах можливі опади.
У п'ятницю вітер буде південно-східним зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. На Житомирщині та Вінниччині можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
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Де очікуються опади 3 листопада
На Заході, Сході та у південно-східних областях пройдуть дощі. Також, згідно з картою Укргідрометцентру, опади також можливі на Півдні та у Кіровоградській області. В інших регіонах опади не очікуються.
Нічна температура на Заході становитиме +8…+6. Вдень у західних областях потеплішає до +13…+16, а в Ужгороді температура може піднятися до +18. В Карпатах вночі похолодає до +5…0, а вдень там потеплішає до +8…+13. На Півночі вночі буде +6…+3, а вдень +11…+14. У Центрі вночі стовпчики термометрів показуватимуть +6…+4. Вдень там в середньому потеплішає до +12…+14. На Сході нічна температура знизиться до +6…+3. У східних областях вдень буде +9…+12. На Півдні вночі похолодає до +11…+9. Денна температура там становитиме +15…+18, крім Херсонщини, де стовпчики термометрів можуть показати +13.
Якою буде погода на Київщині
У Київській області буде мінлива хмарність. Опадів в столичному регіоні не очікується.
На Київщині нічна температура становитиме +8…+3, а вдень повітря прогріється до +10…+15. У Києві вночі похолодає до +6…+4. Вдень у столиці стовпчики термометрів показуватимуть +12…+14.
Попередження від Укргідрометцентру
Синоптики оголосили на Заході I (жовтий) рівень небезпеки на 3 листопада. Усе через пориви вітру, які сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Заході / Карта Укргідрометцентру
Погода в обласних центрах
- Київ +12...+14
- Ужгород +16...+18
- Львів +14...+16
- Івано-Франківськ +14...+16
- Тернопіль +14...+16
- Чернівці +13...+15
- Хмельницький +14...+16
- Луцьк +13...+15
- Рівне +13...+15
- Житомир +12...+14
- Вінниця +12...+14
- Одеса +17...+19
- Миколаїв +16...+18
- Херсон +11...+13
- Сімферополь +15...+17
- Кропивницький +14...+16
- Черкаси +12...+14
- Чернігів +11...+13
- Суми +11...+13
- Полтава +11...+13
- Дніпро +11...+13
- Запоріжжя +11...+13
- Донецьк +9...+11
- Луганськ +9...+11
- Харків +10...+12
Прогноз погоди в Україні на 3 листопада / Карта Укргідрометцентру