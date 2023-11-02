Яку частину України накриють дощі: прогноз погоди на 3 листопада

2 листопада 2023, 14:50
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у п'ятницю, 3 листопада, буде хмарною з проясненнями. В деяких регіонах можливі опади.

У п'ятницю вітер буде південно-східним зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. На Житомирщині та Вінниччині можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

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Де очікуються опади 3 листопада

На Заході, Сході та у південно-східних областях пройдуть дощі. Також, згідно з картою Укргідрометцентру, опади також можливі на Півдні та у Кіровоградській області. В інших регіонах опади не очікуються.

Нічна температура на Заході становитиме +8…+6. Вдень у західних областях потеплішає до +13…+16, а в Ужгороді температура може піднятися до +18. В Карпатах вночі похолодає до +5…0, а вдень там потеплішає до +8…+13. На Півночі вночі буде +6…+3, а вдень +11…+14. У Центрі вночі стовпчики термометрів показуватимуть +6…+4. Вдень там в середньому потеплішає до +12…+14. На Сході нічна температура знизиться до +6…+3. У східних областях вдень буде +9…+12. На Півдні вночі похолодає до +11…+9. Денна температура там становитиме +15…+18, крім Херсонщини, де стовпчики термометрів можуть показати +13.

Якою буде погода на Київщині

У Київській області буде мінлива хмарність. Опадів в столичному регіоні не очікується.

На Київщині нічна температура становитиме +8…+3, а вдень повітря прогріється до +10…+15. У Києві вночі похолодає до +6…+4. Вдень у столиці стовпчики термометрів показуватимуть +12…+14.

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики оголосили на Заході I (жовтий) рівень небезпеки на 3 листопада. Усе через пориви вітру, які сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.


Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Заході / Карта Укргідрометцентру

Погода в обласних центрах

  • Київ +12...+14
  • Ужгород +16...+18
  • Львів +14...+16
  • Івано-Франківськ +14...+16
  • Тернопіль +14...+16
  • Чернівці +13...+15
  • Хмельницький +14...+16
  • Луцьк +13...+15
  • Рівне +13...+15
  • Житомир +12...+14
  • Вінниця +12...+14
  • Одеса +17...+19
  • Миколаїв +16...+18
  • Херсон +11...+13
  • Сімферополь +15...+17
  • Кропивницький +14...+16
  • Черкаси +12...+14
  • Чернігів +11...+13
  • Суми +11...+13
  • Полтава +11...+13
  • Дніпро +11...+13
  • Запоріжжя +11...+13
  • Донецьк +9...+11
  • Луганськ +9...+11
  • Харків +10...+12


Прогноз погоди в Україні на 3 листопада / Карта Укргідрометцентру

Автор: Петро Залива