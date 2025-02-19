Точний удар ЗСУ по окупантах у Запорізькій області: знищено базу та майданчик для дронів

Збройні Сили України завдали високоточного удару по позиціях окупантів у районі Чумацького, Запорізька область. У результаті знищено базу особового складу, фортифікаційні споруди та майданчик для запуску дронів, який ворог використовував для атак.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Повітряні Сили Збройних Сил України 17 лютого 2025 року завдали високоточного удару по позиціях 2-го мотострілецького батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади армії Росії у районі населеного пункту Чумацьке, Запорізька область.

Читайте також Майже 8 годин терору: Росія уночі атакувала Київщину "Шахедами"

У Чумацькому розгромлено позиції Росії

Результати удару:

Знищено місце дислокації особового складу окупантів;

Ліквідовано фортифікаційні споруди, які противник використовував для оборони;

Зруйновано майданчик для запуску дронів, який ворог застосовував для атак на позиції Сил оборони України.

Ця операція стала частиною масштабних дій ЗСУ, спрямованих на зниження бойового потенціалу окупаційних військ та нейтралізацію загроз для українських захисників.

Авіаудар по загарбниках: дивитися відео

Збройні Сили України методично знищують ключові об'єкти ворога, зокрема склади боєприпасів, командні пункти та технічні вузли, що забезпечують окупантів ресурсами.

Українські військові продовжують послідовно вибивати загарбників із тимчасово окупованих територій. Запеклі бої точаться по всій лінії фронту, проте ініціатива дедалі більше переходить на бік України.