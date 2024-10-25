Тоді БРІКС буде зовсім не ефективним: що розвалить цю організацію

Саміт БРІКС завершився у російській Казані. Вже опублікована підсумкова заява держав-учасниць. Її суть свідчить про небажання країн глобального Півдня на догоду Росії протиставляти себе решті світу. А також, що ця організація дуже скоро вичерпає себе як така.

Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, додавши також міркування про те, як прискорити девальвацію БРІКС на міжнародній арені.

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У БРІКС відсутній консенсус

За словами дипломата, світова практика показує, що чим строкатіший набір учасників тієї чи іншої організації, тим менш ефективна ця структура. А отже, у разі розширення БРІКС вона зрештою перестане функціонувати.

Я б хотів, аби до БРІКС доєдналося ще країн 20. Знаєте чому? Бо коли організація має 25 – 30 учасників, то вона вже недієздатна. Що більше учасників, то вони більше відрізняються, консенсусу вже немає,

– зауважив Огризко.

Росія не буде лідером БРІКС

Окрім того, ексміністр закордонних справ України висловив сумнів у тому, що Росії вдасться зайняти лідерську позицію в БРІКС. Бо найбільші "гравці" у цій структурі переслідують виключно власні інтереси.

"Індія і Китай – "закляті друзі", які лише чекають, аби встромити ніж одне одному в спину. А на Росію взагалі Китай дивиться згори вниз. Всі ці країни не будуть різкими в оцінці ситуації в російській війні. Не буде нічого, що відповідало б інтересам однієї країни, зокрема, Росії", – підкреслив дипломат.

Також на думку Володимира Огризка, наступним кроком у намаганні об'єднати членів БРІКС можуть бути потенційні економічні партнерства. Але й тут нема великих перспектив, а отже, дипломат спрогнозував, що невдовзі БРІКС зникне.