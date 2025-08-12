Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що ГУР вкотре виконало свою роботу. Україна має далекобійні безпілотники, які можуть подолати навіть більшу відстань.

Як цілі пріоритетні для України?

Загалом Україна вразила уже 5 нафтопереробних заводів ворога за останні 10 днів (станом на 12 серпня 2025 року – 24 Канал) і цю роботу треба продовжувати. Ураження одразу декількох заводів призвело до зростання цін на бензин та зупинки його експорту.

Наступним буде дизель та авіаційний керосин. З 5 заводів щонайменше два виготовляють авіаційний керосин. Загалом їх є близько десяти. Якщо зупинити виробництво, тоді російська авіація не зможе літати,

– наголосив Роман Світан.

Частина заводів розташована за Уралом, але у наших спецслужб є для цього можливості. Новокуйбишевський, Рязанський, Афіпськи НПЗ – є "мільйонниками". Вони в рік перероблять мільйони тонн сировини.

Також є нафтопереробний завод у Саратово. Його вже атакували українські сили. Цьому заводу 90 років, він розташований на березі Волги. Тепер безпілотники дійшли до Ухти й спробували завдати удару на такій великій дальності.

Це свідчить, що Україна знову повернулася до знищення російської економіки. Саме знищення ворожих НПЗ може призвести до розпаду країни-агресорки.