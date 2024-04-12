Відома ІТ-компанія з Одеси потрапила в мовний скандал: у чому причина

Компанія Todor 3d, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення, та її засновник Максим Тодоров з Одеси, опинилися в центрі скандалу. Українці звинуватили ІТ-підприємство, яке зараз працює зі США, в ухиленні від переходу на українську мову спілкування.

Історія бере свій початок з допису одного із користувачів у соцмережі Х, в якому опублікували скриншот листування HR-спеціалістки Todor 3d із кандидатом на одну із посад в компанії. Він дуже швидко завірусився у мережі і всього лише за три дні з моменту публікації його переглянули понад 200 тисяч разів.

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Todor 3d потрапила в мовний скандал

На опублікованому скриншоті ми можемо побачити, що кандидат поцікавився у менеджерки з персоналу, якою мовою буде відбуватися співбесіда.

У компанії запитали, якому мовою буде зручніше і отримали категоричну відповідь: "Українською". Після цього послідувало запитання від HR-спеціалістка про те, чи не проти чоловік, якщо у майбутньому співробітники спілкуватимуться з ним російською.

Скриншот переписки / Фото pan_kotsky_ua

Згодом цей допис викликав хвилю обурення у мережі, де українці задавалися питанням, для чого було цікавитися мовними побажаннями кандидата, щоб потім просто поставити перед фактом.

Також українці не обійшли стороною той факт, що компанія позиціонує себе як Американська, але спілкування веде російською.

Українці у мережі звернули увагу і на те, що засновник компанії Максим Тодоров виїхав з України за декілька днів до повномасштабного вторгнення і більше не повертався в країну.

Американська компанія – це тому, що Максимко виїхав з Одеси в Америку?

– іронізують у мережі.

Скриншот коментарів під дописом

Реакція засновника компанії

Максим Тодоров на своїй сторінці в Instagram виклав у форматі stories відео і назвав мовний конфлікт "неприємним" і пообіцяв унеможливлювати такі проблеми в майбутньому.

Засновник Todor 3d про мовний скандал: дивіться відео

Він також зазначив, що команда Todor 3d складається виключно з українців, а з Росією вони принципово не працювали ще задовго до 2022 року.

Тодоров зазначив, що компанію було засновано в Одесі, але сьогодні операційна діяльність здійснюється з Флориди.

70% клієнтів компанії перебувають в Америці, решта 30% – це Європа й ОАЕ, де ми теж зареєстровані та працюємо,

– пояснив він те, чому компанія позиціонує себе як американська.

Підприємець пояснив, що кандидатів попереджають про те, що у команді люди можуть спілкуватися різною мовою. Тому їх запитують про те, як вони ставлять до того, що якщо все ж їх візьмуть на роботу, до них будуть звертатися російською мовою. Тодоров зауважив, що спілкуватися російською ніхто не змушує, лише сприймати інформацію.

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