Того світу вже немає, – Зеленський про довоєнну Україну

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до глядачів міжнародного благодійного концерту-марафону на підтримку України Save Ukraine.

У своєму зверненні до європейців Володимир Зеленський підбив короткі підсумки місяця війни, яка триває в Україні.

Варте уваги Найважливіше, що Україна для всього світу перестала бути "частиною Росії", – Зеленський

"Наші вояки б'ються хоробро на землі, на морі, в повітрі та кіберпросторі. Ми мали перші втрати, перших загиблих. Та потім ми перестали рахувати авіабомби, ракети, що прилітали від росіян. І ми почали думати, чому відповіддю на наші прохання закрити небо є мовчанка. Минув понад місяць, але ми й далі б'ємося. Маємо ми зброю чи ні, але битися доводиться. Ціла нація збройно і мирно своєю працею бореться за наше життя – життя вільних", – заявив Володимир Зеленський.

Він нагадав, що ще місяць тому життя в Україні було зовсім іншим. Але війна все змінила. І цього світу вже немає.

"Місяць тому, перед війною, ми жили в зовсім іншому світі. Того світу вже немає. Світ став інакшим. Тепер все людство думає, що зробити з Росією. Ми бачимо, що політики виявляють обережність. Але народи, що виступають одностайно, можуть зупинити цю війну", – переконаний Президент України.

"Після війни ми відбудуємо Україну. Ми станемо на своє місце в європейській родині. Ми побачимо і покажемо, що свобода не вмирає", – підсумував Зеленський.

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