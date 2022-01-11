Токаєв хоче "розкуркулити" олігархів з клану Назарбаєва: вони будуть платити країні внески

Касим-Жомарт Токаєв заявив, що у Казахстані з'явилися верства дуже багатих людей навіть за міжнародними мірками. Тепер багатіям доведеться "ділитися з народом".

Уряд Казахстану визначить перелік успішних місцевих компаній та узгодить з ними розмір щорічних внесків у фонд. Окрім того, Токаєв зауважив, що чекає активної участі від людей, які фактично володіють величезними коштами, однак ховаються у затінку.

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Вважаю, що настав час віддати належне народу Казахстану та допомагати йому на системній та регулярній основі,

– заявив президент.

Донька Назарбаєва вивела з Казахстану мільйони

Алія Назарбаєва – молодша донька Нурсултана Назарбаєва – вивела з Казахстану кілька сотень мільйонів доларів. За ці гроші жінка придбала маєток у Великій Британії, будинок в ОАЕ та літак Bombardier Challenger.

Чоловік середньої доньки Назарбаєва – Дінари – Тимур Кулібаєв також полюбляє Велику Британію. Там він збудував розкішний будинок. Оселя розташована на землі, яку колись королева Єлизавета подарувала своєму синові Ендрю з нагоди його весілля.

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Приводом для протестів стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. До слова, ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Втім протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина –передовсім політична.

Допис "Tengrinews.kz – Новости Казахстана":

Президент Токаєв про прошарок людей, "багатих навіть за міжнародними мірками".

"Вважаю, що настав час віддати належне народу Казахстану та допомагати йому на системній та регулярній основі. Тому уряду належить визначити коло компаній та погодити з ними розмір щорічних внесків у фонд. Окрім того, чекаю активної участі і від тих осіб, які фактично володіючи величезними засобами, перебувають у тіні. Упевнений, фонд може стати ще одним інструментом консолідації суспільства, який зміцнить у громадянах почуття соціальної справедливості.