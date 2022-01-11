Токаєв призначив новий уряд: керівники ключових міністерств не змінилися
Джерело:сайт президента Казахстану
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв призначив новий уряд країни. Водночас на ключових посадах залишились ті самі чиновники, які були за попереднього кабміну.
Очільником нового-старого уряду Казахстану став Аліхан Смаїлов. При цьому, із 16 міністрів призначили усього 7 нових.
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Новий уряд Казахстану
- Міністром оборони став Бектанов Мурат.
- Тургумбаєв Єрлан – міністр внутрішніх справ.
- Умаров Аскар – міністр інформації та у суспільного розвитку.
- Карашукєєв Єрбол – міністр сільського господарства.
- Мусін Канат – міністр юстиції.
- Аймагамбетов Асхат – міністр освіти і науки.
- Гініят Ажар – міністр охорони здоров'я.
- Шапкенов Серік – міністр праці та соціального захисту населення Казахстану.
- Ускенбаєв Каирбек – міністр промисловості та інфраструктурного розвитку.
- Жамаубаєв Єрулан – міністром фінансів.
- Абаєв Даурен – міністр культури та спорту.
- Ільїн Юрій – міністр з надзвичайних ситуацій.
- Куантиров Алібек – міністром національної економіки.
- Мусін Багдат – міністр цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості.
- Брекешєв Серіккалі – міністр екології, геології та природних ресурсів.
- Акчулаков Болат – міністр енергетики Республіки Казахстан.
Нових облич обмаль
Як передає телеграм-канал Orda, більшість старих міністрів залишились при посадах. Серед 7 нових облич, зокрема, міністр інформації та суспільного розвитку Аскар Умаров, який замінив на посаді Аїду Балаєву.
В.о. міністра охорони здоров'я був Жандос Буркітбаєв, а стала Ажар Гініят. Міністром культури та спорту була Актоти Раїмкулова, став Даурен Абаєв.
На посаді міністр національної економіки був Асет Іргалієв, а став Алібек Куантиров. Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку очолював Бейбут Атамкулов, а тепер – Каїрбек Ускенбаєв.
Міністром енергетики був Магзум Мирзагалієв, а став Болат Акчулаков. Міністром юстиції був Марат Бекетаєв, а став Канат Мусін.
Що відбувається у Казахстані
- На тлі масових протестів у країні президент Касим-Жомарт Токаєв 5 січня прийняв відставку уряду країни і підписав відповідний указ.
- Відповідно до президентського указу, тимчасово виконував обов'язки прем'єр-міністра Казахстану Аліхан Смаілов, якого з часом призначили новим очільником уряду. Решта членів уряду мали залишатись на посадах до призначення нового складу.
- Також казахський президент Касим-Жомарт Токаєв заборонив підвищувати зарплати політикам та чиновникам до 2027 року. Він заявив, що вважає чинні суми "достатніми".
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