Токаєв заявив, що перебуватиме у столиці, "щоб не трапилось" і пообіцяв жорсткі дії

Касим-Жомарт Токаєв спростував чутки про начебто втечу з Казахстану. Президент наголосив, що перебуватиме у столиці, "щоб не трапилось" і пообіцяв жорсткі дії.

Відповідну заяву Токаєв зробив під час виступу у середу, 5 січня. Президент звернувся до народу на тлі масових протестів, які сколихнули країну.

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Токаєв очолив Раду безпеки

Президент повідомив, що особисто очолить Раду безпеки Казахстану. Раніше цю посаду обіймав Нурсултан Назарбаєв.

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