Токаєв заявив, що перебуватиме у столиці, "щоб не трапилось" і пообіцяв жорсткі дії
5 січня 2022 , 14:58Читать новость на русском
Джерело:телеграм Orda.kz
Касим-Жомарт Токаєв спростував чутки про начебто втечу з Казахстану. Президент наголосив, що перебуватиме у столиці, "щоб не трапилось" і пообіцяв жорсткі дії.
Відповідну заяву Токаєв зробив під час виступу у середу, 5 січня. Президент звернувся до народу на тлі масових протестів, які сколихнули країну.
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Токаєв очолив Раду безпеки
Президент повідомив, що особисто очолить Раду безпеки Казахстану. Раніше цю посаду обіймав Нурсултан Назарбаєв.
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