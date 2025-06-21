"Ними пишаються росіяни": СОУ уразили базування ефективних ворожих пілотів БпЛА у Токмаку

В ніч на 20 червня в окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Як з'ясувалося, відбулось влучання у базування окупантів.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що було атаковано місце розміщення групи російських операторів БпЛА. Також 44 окрема артилерійська бригада ім. гетьмана Данила Апостола, завдала удару по польовому складу боєприпасів та трьом гарматам 2А65 "Мста-Б" росіян на Запорізькому напрямку.

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Поранених вивезли з Токмака до Пологів

Андрющенко розповів, що відбулось ураження місць базування пілотів.

Токмак розташований досить близько від лінії фронту. В Токмаку був тиловий хаб ворожих БпЛА,

– пояснив він.

Вночі, за його словами, до нього "завітав" український дрон.

Зверніть увагу! Вночі 20 червня було завдано удару по розміщенню російських операторів БпЛА в Токмаку. Відомо, що внаслідок удару є поранені. Щонайменше троє окупантів доставлено в лікарню в Пологах.

Це дуже цікава ситуація, на його думку, чому поранених повезли до Пологів. В самому Токмаку є шпиталь, але в ньому немає вільних місць. Також в самому місті розташовано ще кілька польових шпиталів, які розміщені на перших поверхах багатоповерхівок, там також немає місця.

Тому росіяни були змушені везти поранених в Пологи. Можливо, за словами керівника Центру вивчення окупації, цих пілотів занадто сильно цінують. А в Токмаку немає відповідної медичної допомоги.

Це означає, що, імовірно, ураження відбулось і що чергову групу операторів БпЛА виведено з гри. І якщо окупанти так переймались, щоб забезпечити пораненим найкраще лікування і для цього вивезли їх з Токмака, то влучання відбулось у тих пілотів, що є, дійсно, достатньо ефективними і ними пишаються росіяни,

– пояснив Петро Андрющенко.

Тому, на його думку, українським захисникам тепер на лінії фронту буде трохи легше.

Також це була, впевнений Андрющенко, чергова ефективна операція – продовження всіх інших вздовж останніх 2 – 3 тижнів на території окупованого Запоріжжя.