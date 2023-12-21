У Токмаку лунали потужні вибухи: епічні кадри з наслідками прильоту по окупантах

У четвер, 21 грудня, у тимчасово окупованому Токмаку пролунали гучні вибухи. Їх чули з різних куточків міста.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров написав, що жителі Токмака повідомляють про потужні вибухи. Моніторингові канали заявили, що були 3 "потужні прильоти" по окупантах.

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У Токмаку "прилетіло" по окупантах

Канал "мелітопольського партизанського загону генерала Черешні" заявив, що у Токмаку тричі прилетіло по російських окупантах.

Тим часом голова Мелітополя Іван Федоров натякнув, що ворожі сили зазнали втрат.

Чує все місто. Мовчать тільки окупанти,

– іронічно написав він.

Відомо, що прильоти відбулися незадовго після того, як вибухи пролунали у Криму.

Прилетіло в мерію

Згодом російські загарбники самі показали наслідки прильотів. Прилетіло у мерію – тепер, на жаль, це головне кодло окупантів та колаборантів.

Наслідки прильотів в Токмаку: дивіться відео

Тепер росіяни цинічно жаліються, що прилетіло в "гражданскую інфраструктуру".

Сезон бавовни на ТОТ продовжується, тож окупантам і колаборантам варто задуматися, де краще сидіти – в адміністрації поближче до прильотів чи подалі – у в'язниці,

– написав Іван Федоров.



Наслідки прильоту у Токмаку / Фото з каналу Федорова



Наслідки прильоту у Токмаку / Фото з каналу Федорова

Варто зазначити, що у Запорізькій області дуже потужний партизанський рух. Від початку повномасштабної війни росіяни так і не змогли його придушити, як би не намагалися. Серед останніх операцій українського спротиву:

Вибух біля однієї з місцевих шкіл, де ворог облаштував штаб.

Вибух на одній із залізничних гілок, що суттєво вплинуло на логістику окупантів. Принагідно партизанам вдалося уразити тепловоз і кілька вагонів.

"Вибуховий день": у Криму працює ППО

21 грудня вибухи лунають не лише у Токмаку, а й в тимчасово окупованому Криму. Росіяни заявили про атаку БпЛА.

Відомо, що російські загарбники вчергове перекрили Кримський міст. Ба більше, місцеві телеграм-канали заявили, що неподалік цього мосту працює ППО.