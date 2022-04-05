У Токмаку медиків змушують підписувати контракти з мінохорони здоров'я Росії

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18 годину 5 квітня 2022 року.

Згідно з інформацією, в місті Токмак медичний персонал місцевих закладів охорони здоров’я примушують підписувати так звані "контракти".

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В Генштабі зазначили, що ці "документи" пов'язані з міністерством охорони здоров’я Росії.

"Сили оборони України продовжують виконувати завдання зі звільнення захопленої території від російських окупаційних військ", – зазначили в Генштабі ЗСУ.

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