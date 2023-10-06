На окупованому Запоріжжі ворог готується до "жесту доброї волі", але радіти зарано, – Федоров
У Токмаку і Молочанську окупанти розпочали евакуацію своїх підрозділів та важкої техніки. Мер Мелітополя вказав на "протиріччя" у цій ймовірній підготовці до втечі.
ЗСУ продовжують рухатися вперед на Мелітопольському напрямку. Ворог розуміє, що рано чи пізно він буде змушений залишити окуповану частину Запоріжжя, зазначив в ефірі телемарафону мер Мелітополя Іван Федоров.
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Що відбувається на окупованому Запоріжжі
За словами мера, на тимчасово окупованій території Запорізької області спостерігаються ознаки підготовки ворога до "жесту доброї волі", втім, є чимало протиріч.
Так, ворог справді розпочав з Токмака і Молочанська евакуацію деяких своїх підрозділів та військових частин. Зокрема, він вивозить боєприпаси, техніку, важке озброєння, навіть навчальні заклади.
З іншого боку, бачимо, навпаки, завезення величезної кількості гарматного м**а по всій лінії фронту у Запорізькій області,
– зауважив Федоров.
Також противник продовжує будувати оборонні споруди. Так, останніми днями розпочалося масове будівництво чергової лінії оборони між Маріуполем та Бердянськом. Тож окупанти роблять усе, аби сповільнити, ускладнити рух для наших ЗСУ.
Мер наголошує, що з цих фактів напрошується висновок: росіяни чітко розуміють, що їм доведеться виходити з окупованих міст Запоріжжя, водночас вони роблять все можливе, не жаліючи своїх солдатів, для того, щоб це було якомога складніше і для цивільних мешканців, і для ЗСУ.
Контрнаступ на Запоріжжі: що відомо
- За словами генерала Олександра Тарнавського, взяття Токмака буде найбільшим проривом українського контрнаступу. Це місто є передумовою до звільнення Мелітополя, яке означає вихід до Азовського моря. Вийшовши до моря, ЗСУ досягнуть стратегічної мети – перекриють зв'язок між окупованим Сходом та Кримом.
- Росіяни чудово розуміють важливість Токмака, тому перетворили його на справжнє місто-фортецю. Окупанти там заливають окопи бетоном та будують нові лінії оборони. Відомо, що росіяни стягували на Запоріжжя елітні угруповання.
- В ISW заявили, що у загарбників значно погіршилися бойові можливості на Запорізькому напрямку. Тут вони не здатні проводити контратаки.