У Токмаку на Запоріжжі люди не дають знімати прапори з будівель і просто кричать на снайперів

Цивільні українці не дають російському агресору створити картинку про капітуляцію нашої держави. Люди масово виходять на вулиці та намагаються зупинити ворога.

"Ану злазь з даху!"

Російські окупанти зайшли в місто Токмак, що в Запорізькій області. Ворожі військові розмістили своїх снайперів на дахах будівель.

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Та в місті досі майорить прапор України. Люди не дають окупантам знімати "синьо-жовтий" стяг.

Вони навіть кричать до снайперів: "Ану злазь з даху!"

Дивіться відео, як люди не дають знімати прапори (Увага, у відео є нецензурна лексика)

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