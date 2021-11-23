Токсична атмосфера і приниження, – частина команди "Букв" покинула проєкт

Більшість членів команди "Букв" вирішили припинити роботу в проєкті. Відповідний допис оприлюднили на сторінці видання, однак згодом його видалили.

Загалом проєкт покинули 4 редактори стрічки новин та 2 співробітників SMM-відділу. Натомість залишилися 2 редактори, 2 фотокорів, 2 співробітників відділу SMM та 3 літературних редакторів.

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Частина команди заявила про "редакційні завдання"

Члени команди, які вирішили покинути проєкт, заявили про те, що працювали понаднормово – по 360 годин на місяць, та не мали відпусток протягом тривалого часу. Причинами звільнення вони назвали необґрунтовані звинувачення керівництва.

Також серед причин звільнення частина команди "Букв" назвала "редакційні завдання". Зокрема серед них – агресивні відповіді на коментарі читачів у соцмережах.

Ймовірно, як не всі, то більшість з вас були свідками агресивної поведінки нібито SMMника нашого видання впродовж останніх днів. Він ще розповідав про "мамкіни гроші" та те, кого з вас "не хотів батько" в коментарях під нашими дописами. Хтось ще не зрозумів, що цією загадковою рішучою персоною був Петро Терентьєв? (співзасновник "Букв" – 24 канал),

– йдеться в дописі

Однак у команді заявили, що інші "бридкі деталі роботи" залишать при собі й розповсюджувати не будуть. Допис зі сторінки видалили, однак залишилися скриншоти.





Текст допису частини "Букв", яка вирішила покинути проєкт / Скриншот

Одразу після видалення допису, на сторінці "Букв" традиційно розмістили новину, однак додали цитату: "Команда "Букв" трохи здивована, що за них розписались їхні колеги".

Агресивні коментарі "Букв" / Скриншоти hromadske

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