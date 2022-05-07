Толстой заявив, що "Росія не зупиниться, поки не дійде до кордонів Польщі": реакція в Україні

Кремль постійно змінює цілі своєї так званої "спецоперації" в Україні. Нещодавно віцеспікер Держдуми країни-агресорки Петро Толстой ляпнув, що "Росія не зупиниться, поки не дійде до кордонів з Польщею".

Таку маразматичну заяву Толстой зробив в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica, опублікованому 3 травня. В Україні вже відреагували на вологі фантазії божевільного російського чиновника, передає 24 канал.

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Маразматична заява Толстого

В інтерв'ю італійській газеті віцеспікер російської Держдуми та праправнук того самого російського письменника Льва Толстого заявив, що війна проти України триватиме доти, доки "Росія вважатиме необхідним". При цьому "крайніх термінів", за словами чиновника, не передбачено, тим паче до 9 травня.

Думаю, ми закінчимо тоді, коли дійдемо до кордону з Польщею,

– заявив маразматик Петро Толстой.

Чиновник вкотре "заспівав" про повну так звану "демілітаризацію" і "денацифікацію" України та знищення уявної "військової загрози для Росії" з боку нашої держави. Не минулось і без згадки "великих нацистів" Степана Бандери та Романа Шухевича.

Реакція в Україні

На маразматичну заяву Толстого вже відреагували в Україні. Зокрема, своїми думками з цього приводу поділився речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Росія не зупиниться, поки не досягне польського кордону", – заявив віцеспікер Держдуми Петро Толстой. ССО України не заспокоїться, поки не вб'є Петю Толстого. М*даки розуміють лише таке,

– написав Братчук.

Крім того, віцеспікеру Держдуми також відповів народний депутат України Олексій Гончаренко. Ще до початку повномасштабної війни, між ним та Толстим точились конфлікти та особистісні словесні сутички у ПАРЄ.

Тут розкукурікався петрушка толстой, який зараз є віцеспікером держдури росії. Петрушка, йди проспись. Щось тобі зовсім погано. Єдиний шлях, куди можуть піти всі російські військові разом з путіним і рештою вашої шобли – на**й,

– відповів Олексій Гончаренко.

До слова, це не вперше, коли російські чиновники поширюють погрози та маразматичні заяви для іноземної аудиторії. Так, до прикладу, Кремль й далі намагається чинити газовий шантаж на країни Заходу та продовжує брязкати атомними бомбами.

Безумство Кремля: останні новини

Видання Reuters опублікувало ймовірні плани Кремля стосовно святкування "Дня перемоги" 9 травня цього року. Зазначається, що Путін може послати Заходу попередження про "судний день" під час урочистостей – він виступить на Червоній площі перед парадом військових, серед танків, ракет і міжконтинентальних балістичних ракет, а "родзинкою" стане повітряний командний пункт Іл-80, який ще називають літаком "судного дня". Він призначений для того, щоб перевозити найвище керівництво Росії у разі ядерної війни.

Аналітики припускають, що саме на 9 травня Путін може відкрито оголосити війну Україні, щоб розпочати масову мобілізацію населення. Втім правозахисник Павло Лисянський вважає, що російський диктатор на це не наважиться, адже такий крок свідчитиме про програш Росії у так званій "спецоперації" і потребу посилити залучення цивільного населення, оскільки військовослужбовці не змогли впоратись із поставленими завданнями.

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