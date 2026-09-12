Сили оборони завдали удару по заводу "Тольяттікаучук" у Росії
Українські військові продовжують методично нищити важливу промислову інфраструктуру ворога, яка працює на російську армію. Чергова вдала нічна операція Сил оборони завдала відчутного удару по військово-промисловому потенціалу окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Що відомо про успішну атаку?
На території російського підприємства зафіксовано влучання з подальшою пожежею.
Підприємство "Тольяттікаучук" є одним із важливих об'єктів для російського військово-промислового комплексу. Воно спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, мономерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину. Синтетичні каучуки з цього заводу використовуються для виготовлення твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.
Наразі ступінь завданих збитків уточнюється, а робота по військових об'єктах ворога триває.
У Силах безпілотних систем уточнили, що ціль знаходилась на відстані близько 880 кілометрів від державного кордону України. Успішну атаку провели оператори 1-го окремого центру СБС разом з іншими складовими СОУ.
Попередні удари по об'єктах у Росії
Нагадаємо, у ніч на 11 вересня Сили оборони України завдали удару крилатими ракетами FP-5 "Фламінго"по підприємству "Волгоградпромпроект" у Волгограді. Після влучання на території об'єкта виникла пожежа, а масштаби пошкоджень наразі уточнюються.
Підприємство перебуває під санкціями США через діяльність, пов'язану з російським військово-промисловим комплексом, і виробляє хімічні каталізатори та розробляє технології виробництва хімічних речовин.
Варто зазначити, що завдяки успішним ударам по НПЗ на території Росії, Сили оборони України зупинили роботу двох важливих російських нафтопереробних підприємств – "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстові та комплексу "НОВАТЕК-Усть-Луга" в Ленінградській області.
Обидва об'єкти були залучені до забезпечення потреб російського окупаційного війська. У Генштабі зазначили, що на "НОВАТЕК-Усть-Луга" були уражені трубопроводи, установка переробки газового конденсату та колони гідрокрекінгу, після чого підприємство припинило роботу.