Загинув у своєму першому бою: на Харківщині поліг 20-річний доброволець з Литви Томас Валентеліс

У боях за незалежність України 13 березня загинув 20-річний литовський доброволець Томас Валентеліс. Він виконував бойове завдання на Куп'янському напрямку.

Це був його перший бій. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на LRT.

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Валентеліс загинув неподалік позицій росіян

Томас Валентеліс народився у литовському місті Біржай, жив у Великій Британії.

В Україні він служив щонайменше пів року у складі Міжнародного легіону. На жаль, під час свого першого бою на Харківщині воїн загинув.

Його тіло перебувало неподалік позицій росіян.

Томас Валентеліс повівся гідно, йшов у наступ всерйоз, росіяни відступали. Можливо, через брак досвіду зайшов надто далеко вперед, росіяни перегрупувалися, і людина просто загинула,

– розповіли у литовській організації допомоги Україні "Blue / Yellow".

Раніше тіло бійця уже намагалися евакуювати, але тоді під час операції було поранено трьох військових.

Тіло Томаса Валентеліса вдалося забрати з поля бою лише у ніч на 8 квітня. До цього він офіційно вважався зниклим безвісти.

Під час евакуації на місці точився бій та працювала артилерія.

Все сталося тут цієї ночі. Документів та особистих речей Томаса не знайшли, можливо, забрав противник. Литовці своїх не кидають – воїн повертається на Батьківщину,

– повідомив ще один литовський доброволець.

Батько загиблого розповів, що прощання із його сином відбудеться у Києві, а тоді його прах доставлять до Литви.

"Українці борються та гинуть за свободу. Свобода України – це свобода Європи та свобода Литви. Спочивай зі світом, сміливий доброволець, який пішов боротися за Україну та Литву", – відреагував на смерть полеглого литовця президент Гітанас Науседа.

До слова, серед зниклих безвісти на війні в Україні є ще один громадянин Литви.

Також 23 лютого 2024 року країна втратила Тадаса "Мільжинаса" Тумаса.

Ще один литовський доброволець Валеріюс Полковніковас помер у лікарні, але точна причина смерті наразі невідома.