Розповів усю правду про дії росіян: у мережі показали допит полоненого генерала Томова

У мережі показали розповідь російського майора Томова, який зник на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Після зачистки ЗСУ ворожих розвідників він знайшовся в українському полоні та розповів про російську армію.

Після того, як Томова знайшли в полоні, в мережі показали кадри, як він показує щось українцям на карті. Ймовірно, позиції росіян на лівому березі Херсонської області, пише 24 Канал.

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Що розповів Томов

У телеграм-каналі "Миколаївський Ваньок" опублікували відео з допиту Томова. На ньому він розповідає про себе та російську армію.

Зокрема, народився Томов 18 жовтня 1977 року. Він є комбатом батальйону 1822 з 2 лютого 2023 року. Його мобілізували під час так званої часткової мобілізації 22 вересня 2022 року. В Україні він з 15 жовтня 2022 року.

Майор не приховує, що дуже низько оцінює підготовку свого підрозділу – їх майже ніхто не готував, занять та тренувань не було.

Також Томов не звинувачує себе в тому, що потрапив у полон. За його словами, у його батальйоні дуже багато відмовників – так званих 500-тих. Також у них втрати станом на 6 жовтня наближались до 25%.

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"Цей бат дуже сильно намагався вибити нас із лівого берега Херсонської області, але щось пішло не за планом… Також майор дуже закритою інформацією допомагає нам у реалізації деяких бойових завдань, про які ви, звичайно ж, дізнаєтеся в майбутньому", – заявили в телеграм-каналі.

До речі, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів, що Томов знає дуже багато, адже він комбат.

Потрібно зняти капелюха перед українськими військовими, які провели рейд, під час якого знищили кілька десятків російських окупантів, захопили зброю та витягли цього комбата на територію, підконтрольну Україні,

– заявив Братчук.

Що цьому передувало