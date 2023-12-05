У Томську розвісили мішені з Зеленським та Байденом: дітей вчили по них стріляти

Кремлівська пропаганда пробила чергове дно. У Томську росіяни повісили на дитячому фестивалі мішені з портретами лідерів.

У Томську під виглядом дитячого фестивалю провели пропагандистський захід. Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.

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Що сталося на "фестивалі"

Місцевий філіал всеросійської суспільної організації ветеранів війни провів "дитячий фестиваль" в одному з технікумів Томська. Вочевидь там кремлівські пропагандисти привчали юних росіян до війни та ненависті до України, а також до усього західного.

Організатори влаштували у спортзалі тир. Вони розвісили на футбольних воротах мішені з портретами лідерів. Томським дітям пропонували стріляти по фотографіях президента України Володимира Зеленського, президента США Джозефа Байдена та генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Соцмережами ширяться кадри з місця подій. На відео можна побачити та почути, як люди, яких не видно у кадрі, стріляють кульками та намагаються поцілити по портретах.

У Томську дітям давали стріляти по мішенях з Байденом та Зеленським: дивіться відео

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