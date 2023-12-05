У Томську розвісили мішені з Зеленським та Байденом: дітей вчили по них стріляти
Кремлівська пропаганда пробила чергове дно. У Томську росіяни повісили на дитячому фестивалі мішені з портретами лідерів.
У Томську під виглядом дитячого фестивалю провели пропагандистський захід. Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.
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Що сталося на "фестивалі"
Місцевий філіал всеросійської суспільної організації ветеранів війни провів "дитячий фестиваль" в одному з технікумів Томська. Вочевидь там кремлівські пропагандисти привчали юних росіян до війни та ненависті до України, а також до усього західного.
Організатори влаштували у спортзалі тир. Вони розвісили на футбольних воротах мішені з портретами лідерів. Томським дітям пропонували стріляти по фотографіях президента України Володимира Зеленського, президента США Джозефа Байдена та генсека НАТО Єнса Столтенберга.
Соцмережами ширяться кадри з місця подій. На відео можна побачити та почути, як люди, яких не видно у кадрі, стріляють кульками та намагаються поцілити по портретах.
У Томську дітям давали стріляти по мішенях з Байденом та Зеленським: дивіться відео
Інші дивні креативи пропагандистів Кремля
- Нещодавно російські телеграм-канали стали поширювати фейки про нібито створення в Україні "церкви святого пса Патрона" після появи в інтернеті короткого гумористичного відео. В результаті у цей вкид повірили самі жителі країни-агресорки, яки почали на "співчувати" собаці.
- Раніше кремлівські пропагандисти створили неякісний діпфейк з Валерієм Залужним. Вони поширили відео, на якому фейковий Головнокомандувач ЗСУ нібито закликав до державного перевороту.