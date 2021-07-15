Тонули у коловороті: на Львівщині відважний чоловік врятував 2 жінок та дитину – фото

У річці Стрий 14 липня 30-річний Андрій Данелейко врятував 2 жінок та маленьку дитину. Усі вони потрапили у коловорот та почали тонути.

Інцидент трапився близько обіду 14 липня. На щастя, постраждалі не потребували госпіталізації.

Цікаво Течія зносила обох: у Чернівцях поліцейський на відпочинку врятував чоловіка, який тонув

Стриянин врятував 3 людей, які тонули

Чоловік розповів, що приблизно о 16:00 він відпочивав на березі річки Стрий. Раптом Данелейко почув крики про допомогу. З пляжу він помітив, як у річці кілька людей йдуть під воду. За словами рятівника, він побіг у воду "на автоматі".

Це були троє людей, 2 жінки та дівчинка десь років 8. Я до них підплив і почав виштовхувати в сторону берега, одразу всіх отак штовхав. Назустріч люди вже зайшли в воду і помогли мені їх витягати на сушу,

– розповів чоловік.

На березі постраждалим надали першу допомогу. Вони перебували у стані шоку, однак госпіталізації не потребували. Чоловік врятував 3 жительок Стрия – маму з донькою та їхню родичку.

Відпочивальниці потрапили у коловорот

Очевидиця події Любов Кістей розповіла у коментарі "Львівському порталу", що у той день людей на пляжі було мало, в основному – жінки з дітьми. У річці за поваленим деревом утворився смертельно небезпечний коловорот. Зовні його помітити неможливо, однак вихор здатен затягнути людину під воду.

"У річці гралося багато дітей, які стрибали з поваленого у воду дерева. Якоїсь миті фактично на цьому ж місці почали тонути двоє жінок, яких тягло на дно коловоротом. Одна з них не вміла плавати й, рятуючись, почала топити іншу жінку, яку затягнуло під воду", – зазначила жінка.

Помітивши це, Кістей почала кликати на допомогу. Тоді на порятунок жінкам кинувся Данелейко та молода невідома дівчина.

"Він оперативно кинувся у ріку їх витягувати, але в цей момент у коловорот почало затягувати ще й дівчинку років 10. До порятунку людей підпливла ще одна дівчина років 15 та почала виштовхувати меншу із води", – додала очевидиця.

Тоді Кістей витягнула дитину на берег, а після цього чоловік зумів врятувати обидвох жінок.

Читайте також Охоронець в Одесі рятує пташку від спеки, поливаючи її водою: щемливе відео

Місцевий підприємець віддячив рятівнику

Стрийський підприємець Любомир Ковальський наступного дня після порятунку, 15 липня, подарував чоловікові набір для плавання та сертифікат на тисячу гривень на покупки в його магазині спорттоварів.

Я дізнався про Андрія з соцмереж і вирішив, що за такий геройський вчинок має бути якась винагорода. Чоловік дуже скромний, я його ледь вмовив прийти й прийняти той символічний подарунок,

– розповів Ковальський.

Про вчинок Данелейка також дізналися в управлінні ДСНС. Там розглядають можливість нагородження стриянина за його героїчний вчинок.

Зауважте Моторошний "рекорд": лише за добу в Україні потонули понад 30 людей, серед них – діти



Місцевий підприємець віддячив чоловікові / Фото Любомира Ковальського