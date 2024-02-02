Схема на 1,5 мільярда гривень: Умєров відсторонив керівника департаменту, який отримав підозру

Рустем Умєров відсторонив керівника одного з департаментів Міноборони Тоомаса Нахкура. Причиною такого рішення стала підозру у розкраданні 1,5 мільярда гривень.

Про оборудку стало відомо 27 січня. Тоді троє причетних до розкрадання бюджетних коштів отримали підозри від СБУ.

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Умєров відсторонив Нахкура

Як повідомили у Міноборони, Рустем Умєров відсторонив Нахкура від виконання обов'язків. Причиною такого рішення стало оголошення підозри у кримінальному провадженні, яку керівнику департаменту вручили 27 січня 2024 року.

Рішенням Міністра оборони України Рустема Умєрова від 1 лютого 2024 року, за клопотанням заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, тимчасово виконуючий обов'язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомас Нахкур відсторонений від виконання службових обов'язків,

– мовиться у повідомленні.

Масштабне розкрадання в оборонці

СБУ та Міноборони викрили чиновників оборонного відомства і менеджерів "Львівського арсеналу", які разом з топпосадовцями вкрали майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів. Під час слідства вдалося з'ясувати, що зловмисники намагалися вкрасти бюджетні гроші на придбанні 100 тисяч мінометних пострілів для ЗСУ.

Контракт оборудки з "Львівським арсеналом" уклали ще у серпні 2022 року. Тоді Міноборони переказало кошти на рахунок компанії, а та, своєю чергою, – на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну.

Втім, жодного боєприпасу поставлено так і не було, а зловмисники просто заволоділи бюджетними коштами у розмірі 1,5 мільярда гривень.

СБУ встановила усіх причетних до оборудки та повідомила зловмисникам про підозри. Зокрема, їх отримали: