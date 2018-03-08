Топ-5 продуктів, які допоможуть жінкам зберегти красу

Краса та здоров'я вимагають великої уваги від людини. Однак цим питанням здебільшого переймаються жінки, які випробовують десятки методів, щоб зберегти свою молодість та стрункість.

Експерти стверджують, що всього лиш 5 продуктів повинні обов'язково бути в раціоні кожної жінки, яка прагне відмінно виглядати в будь-якому віці. Про це повідомляє журнал Elle.

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Молочні продукти



Чим корисні молочні продукти

Французькі жінки, які славляться стрункою фігурою, в своєму раціоні обов'язково мають сири та йогурти. В основі цих продуктів є кальцій, який необхідний організму для здоров'я кісток, зубів, волосся та нігтів. Відтак правильне споживання молочних продуктів допомагає жінкам не тільки підтримувати здоров'я, але й забезпечує їм хорошу поставу. Однак варто пам'ятати, що надмірне поїдання сиру може призвести до ожиріння. Тому дієтологи радять їсти його не більше 200 грамів на тиждень.

Червона риба



Червона риба корисна для здоров'я

Риба містить необхідні для жінки кислоти Омега-3. Саме вони забезпечують пружність та еластичність шкіри. Відтак, ввівши в раціон червону рибу, жінка може забути про передчасні зморшки та надовго збереже молодість свого обличчя. Для досягнення такого ефекту дієтологи радять обирати сьомгу, лосось чи горбушу. Рибу корисно вживати щонайменше 2 рази на тиждень.

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Продукти, які містять вітамін С



Цитрусові фрукти: користь

Для підтримання жіночої краси необхідно споживати продукти, багаті на вітамін С. До цієї категорії належать ківі, цитрусові, журавлина та болгарський перець. Як відомо, вітамін С допомагає підтримувати пружність шкіри. Окрім цього, такі продукти зміцнюють імунну та нервову системи, що підвищує захисну функцію організму.

Броколі



Броколі корисно їсти для жінок

Броколі позитивно впливає на нервову систему людини завдяки високому вмісту вітаміну В. Регулярне вживання цього овоча допомагає не тільки боротись з бактеріями в організмі, але й продовжити свою молодість. Жінкам дієтологи рекомендують їсти броколі щонайменше 2 рази на тиждень.

Гіркий шоколад



Чим корисний гіркий шоклад

Ті жінки, які відмовились від цукру та солодощів, можуть отримувати глюкозу від гіркого шоколаду. Він багатий на магній, марганець, мідь, цинк і фосфор, що допомагає зміцнити кістки та нормалізувати гормональний фон. Втім лікарі рекомендують їсти не більше 25 грамів шоколаду на день.