Топили сніг і збирали дощову воду: мер Маріуполя про те, як виживали люди в заблокованому місті

Окупанти в Маріуполі використали підхід фашистів. Вони заблокували місто та позбавили його критичної інфраструктури.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, як люди виживали без води та їжі та як ворог намагається знищити волонтерів, які хочуть допомогти містянам.

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На 9 день війни вже не було світла, тепла та води

За словами Бойченка, ще у перший тиждень окупанти зруйнували усі 15 вводів електроенергії у місті.

З 5-го дня війни ми намагалися так чи інакше відновлювати електроенергію, але на 7-ий день залишилися без світла. Відповідно, ми втратили й тепло,

– сказав мер Маріуполя.

Він зазначив, що окупанти чудово розуміли, які у місті є джерела водопостачання. І ще до початку активної фази війни перебили одне джерело, яке давало 70% обсягу води. Перебили електричний насос, який качав воду до Маріуполя. Згодом пошкодили і резервне джерело водопостачання. Так, на 9-тий день війни місто залишилися без води, а згодом і без газу.

Із 21 березня люди жили в інформаційному вакуумі та не розуміли, що відбувається, адже рашисти знищили останнє джерело зв'язку у місті.

Сніг та дощі стали водою для маріупольців

Із 9 дня війни Маріуполь залишився без води. Коли комунальні служби могли працювати, влада міста організовувала привезення бочок із водою. Але це було тоді, коли ще центр і лівий берег були доступні.

Черги вишиковувалися кілометрові. Потім довелося топити сніг та збирати дощову воду. Знаходили джерела. Так сьогодні, на жаль, і мешкає місто,

– розповів Бойченко.

Волонтери зникають з радарів

У заблокованому Маріуполі були волонтери, які намагаються допомогти людям з продуктами харчування. Але вони зникають з радарів і згодом довгий час їх не можуть знайти.

Приїхав чоловік з машиною хліба – розстріляли. Інший приїхав із волонтерською допомогою – йому спалили машину. Приїхали троє волонтерів із гуманітаркою – машину відібрали,

– розповів мер Маріуполя.

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