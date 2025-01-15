Що відбувається в Торецьку та під Покровськом: аналіз боїв та оновлені карти ISW

Інститут вивчення війни проаналізував останні події на фронтах в Україні та Росії. Зокрема, відзначив атаки російської армії на кількох напрямках.

Підтверджених успіхів ворогу вдалося досягти на двох із них. Про це мовиться у новому звіті ISW, карти та висновки з якого публікує 24 Канал.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 15 січня

Російські війська 14 січня продовжували наступальні операції в Курській області, але не підтвердили просувань. Українські контратаки уповільнюють темп просування армії Росії.

області, але не підтвердили просувань. Українські контратаки уповільнюють темп просування армії Росії. Наступальні операції росіян тривали й на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська 13 і 14 січня, але без просувань. Те саме стосується атак на Куп'янському напрямку, на Лиманському та в напрямку на Борову.

поблизу Вовчанська 13 і 14 січня, але без просувань. Те саме стосується атак на Куп'янському напрямку, на Лиманському та в напрямку на Борову. Російські війська 13 і 14 січня продовжували наступати в районі Сіверська – біля Білогорівки, Григорівки, Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки, але не просунулися вперед. Те саме стосується і Часового Яру.

Бойові дії в Україні та Росії за 14 січня / Карти ISW

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А проте російські сили незначно просунулися в Торецьку . Геолокаційні кадри, опубліковані 14 січня, показують, що це сталося в північній частині міста. Росіяни також стверджували, що просунулися на північно-західну околицю Торецька, але ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 січня, показують, що це сталося в північній частині міста. Росіяни також стверджували, що просунулися на північно-західну околицю Торецька, але ISW не знайшов підтвердження цієї заяви. Російські війська також просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри ще за 9 січня свідчать про наявність росіян на південно-західній околиці Звірового. Інші геолокаційні кадри, за 13 січня, показують, що російські війська просунулися на захід від Новоєлизаветівки.

напрямку. Геолокаційні кадри ще за 9 січня свідчать про наявність росіян на південно-західній околиці Звірового. Інші геолокаційні кадри, за 13 січня, показують, що російські війська просунулися на захід від Новоєлизаветівки. 14 січня російські війська продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але підтверджених просувань не зробили. Те саме стосується напрямків Дніпровського, на Велику Новосілку та західної частини Запорізької області.

Інститут вивчення війни зауважив, що російські війська нещодавно просунулися на Торецькому та Покровському напрямках. Щодо результатів операцій Збройних Сил України ISW інформації не надав.