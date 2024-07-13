У ЗСУ сказали, як окупанти змінили акцент атак на Торецькому напрямку

Окупанти змінили акцент атак на Торецькому напрямку змінили акцент атак. Більшість штурмів проводять невеликими групами з мінімальним використанням бронетехніки.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця". Назар Волошин зауважив, що останнім часом агресор зменшив акцент на штурмових діях у районі Часового Яру й більше зосередився на Торецькому напрямку, передає 24 Канал.

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Ворог змінив акцент атак на Торецькому напрямку

"Більшість штурмів – 19 – була проведена ворогом у Торецькому напрямку", – розповів речник.

Назар Волошин зауважив, що окупанти проводять штурми переважно невеликими групами з обмеженим використанням бронетехніки.

До слова, 12 липня російські загарбники здійснили 238 обстрілів українських позицій на Торецькому напрямку, використовуючи різні види озброєння.

Зауважимо, в Генштабі ЗСУ станом на 16:00 13 липня повідомляли, що на Торецькому напрямку противник атакував 7 разів неподалік Північного, Торецька та Нью-Йорка. 6 боїв завершилися без успіху для росіян, ще один бій продовжується.