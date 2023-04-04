У Торецьку через російські удари у шахті загинули люди
Джерело:Міненерго
Унаслідок російського обстрілу в ніч на 4 квітня у Торецьку загинули в шахті двоє людей. Ще одна працівниця вугільного підприємства, телефоністка Ольга Микитіна отримала контузію.
Постраждалу доправили у лікарню. Міністр енергетики України Герман Галущенко висловив співчуття сім'ї та близьким загиблих.
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"Втрачаємо найцінніше – героїв енергетичного фронту"
У ніч на 4 квітня російські терористи обстріляли Торецьк, що на Донеччині. Унаслідок ракетно-бомбового удару по місцевій вугільній шахті загинули 2 людей.
Мовиться про Романа Муравенка та Ларису Пятченко, які отримали смертельні поранення. Крім того, ще одна працівниця шахти – телефоністка Ольга Микитіна, отримала контузію.
Окупанти обстріляли Торецьк у ніч на 4 квітня / Фото Міненерго
Жінку відправили до лікарні на амбулаторне лікування. Через обстріл пошкоджена частина адміністративної будівлі шахти. Розбір завалів триває. У Міненерго висловили співчуття рідним загиблих працівників шахти.
Російські терористи продовжують обстрілювати з усіх видів озброєння об’єкти нашої енергетичної інфраструктури. На жаль, втрачаємо найцінніше – наших працівників, героїв енергетичного фронту. Щирі співчуття родинам загиблих працівників шахти, найщиріші побажання швидкого одужання постраждалій,
– сказав міністр енергетики.
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Обстріли можуть тривати ще довго
- У ГУР розповіли, що в росіян залишилося близько 15% високоточної зброї (від початкової кількості). Про це заявив речник української розвідки Андрій Юсов.
- Саме тому зараз ворог застосовує застарілі, неточні та неефективні засоби. Зокрема радянські ракети С-300, якими ворог гатить по прифронтових територіях.
- При цьому Юсов попереджає, що ворожі ракети повністю закінчаться ще не скоро. До прикладу, тих самих С-300 в окупантів тисячі.