"Тисне на нас, а не на Росію": громадський діяч розкрив деталі торгівлі США та Кремля

Спеціальний посланець США Стів Віткофф 21 жовтня зустрівся з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Білий дім використовує війну як важіль торгу з Кремлем і намагається схилити до поступок саме Київ.

Таку думку озвучив громадський діяч Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу. За його словами, заяви Кремля про готовність відновити переговори лише в середині листопада є шантажем Дональда Трампа. Росія прагне змусити Білий дім ще дужче тиснути на Україну заради вигідних умов для Москви.

Економічний торг та пом'якшення санкцій

Американському лідеру вкрай необхідне укладення угоди або принаймні енергетичне перемир'я до виборів у Конгрес США. На тлі дипломатичних маневрів Вашингтон і Москва ведуть переговори щодо розширення торговельних зв'язків, зокрема експорту російського дизельного пального на світові ринки та постачання мінеральних добрив.

Завдання Трампа – домовитися. Для нього інструментом торгівлі з Росією є саме російсько-українська війна. Тому Трамп тисне на нас, а не на Росію,

– зазначив Валерій Клочок.

Боротьба за вплив та позиція Європи

Експерт переконаний, що стратегічна мета США полягає у зближенні з Росією задля майбутньої геополітичної конкуренції проти Китаю. Водночас Європейський Союз у цьому питанні фактично зайняв пасивну позицію.

Європейці віддали повний карт-бланш у питанні врегулювання війни Дональду Трампу. Вони нас підтримують, але дій Трампа не засуджують. Це прояв слабкості Європи, який також стає інструментом тиску на Україну,

– підсумував громадський діяч.

Раніше аналітик наголошував, що спроби задобрити Кремль не змусять агресора зупинитися, а Вашингтон своєю політикою намагається вичавити капітуляцію.