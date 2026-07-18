Гроші за їхню працю він забирав собі. Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Що відомо про злочин?

Слідство встановило, що зловмисник користувався вразливим станом людей із психічними розладами. Серед його жертв були постраждалі віком від 30 до 79 років.

Осіб, які перебували на лікуванні, змушували важко працювати на приватних господарствах, будівництві. Іноді їх могли змусити прибирати кладовище. За день такої роботи їм платили від 150 до 450 гривень. Проте навіть ця сума йшла до кишені директора закладу.

Він домовлявся із "клієнтами" про умови праці й отримував гроші. Після цього персонал інтернату мав випускати мешканців за межі закладу.

Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнові записи з обліком передачі коштів. Вони задокументували факти примусової праці.

Наразі перевіряється інформація про можливу експлуатацію щонайменше 24 мешканців інтернату. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу,

– повідомили в Офісі Генпрокурора.

Директору повідомили про підозру за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України, у якій йдеться про торгівлю людьми.

Які актуальні кримінальні новини України?

Правоохоронці під час операції викрили та нейтралізувати міжнародну злочинну мережу. Вона працювала за підготовленими сценаріями, використовуючи психологічний вплив на "жертву" й різні маніпуляції. Таким чином працівники кол-центрів змушували громадян віддавати їм гроші.

У селищі Затока, що на Одещині, чоловік жорстоко побив чинного військовослужбовця та ветерана АТО Сергія Пігуру. Конфлікт спалахнув після того, як військовий зробив зауваження через російську музику.