Немов фільм про апокаліпсис: жахливий торнадо пронісся Канадою

У день державного свята Канадою пронісся страшний торнадо. Синоптики повідомляють, що вихор був завширшки майже 1,6 кілометрів, а його швидкість була понад 40 кілометрів на годину.

Торнадо накрив Канаду 1 липня. У цей день відзначають День Канади, тому через негоду усі заходи були скасовані.

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Кадри ніби з фільму про апокаліпсис

Моторошні кадри руйнівного торнадо у мережі публікували місцеві жителі. Варто зазначити, що стихійне лихо пронеслося містечком Дідсбері, що у провінції Альберта.

Торнадо пронеслося Півднем Канади: дивіться на карті

Напередодні метеорологи попередили канадців про погіршення погоди. Зокрема, прогнозували рвучкий вітер, град та рясні опади. Згодом з'явилося повідомлення про грозу та можливий торнадо.

Торнадо у Канаді: дивіться відео

Інформація щодо постраждалих не надходила, проте зафіксували руйнування будинків. Оскільки торнадо пронісся невеликим містечком, то зруйновані у більшості випадків цивільні будинки та ферми. Наразі відомо про руйнування щонайменше 14 будинків. На фермерських господарствах також загинули тварини – корови та кури.

Наслідки торнадо у Канаді / Фото Canadian Press

Окрім того, величезний град, розміром з кулак, пошкодив і транспортні засоби. У мережі пишуть, що такого руйнівного торнадо з величезним градом у Дідсбері ще не бачили.



Величезний град у Канаді / фото Randi Ingram

Руйнівний торнадо у Дідсбері: дивіться відео

Стихійне лихо у Канаді: дивіться відео

У Канаді вирували масштабні пожежі

Наприкінці травня Канаду накрили масштабні лісові пожежі. Через це оголосили надзвичайний стан, а у деяких регіонах оголосили евакуацію. До слова, це була наймасштабніша евакуація населення за всю історію країни.

Евакуацію оголосили у Новій Шотландії та Британській Колумбії. Загалом, понад 16 тисяч канадців покинули житло через лісові пожежі.

Як пояснили синоптики, причиною масштабних загорянь стала посуха. На це вплинули раннє танення снігу, тепліша зима та вища температура у березні. Також останніми місяцями було мало опадів, що у комплексі призвело до масштабних пожеж.