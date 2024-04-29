Оклахомою в США пронісся торнадо: 4 загиблих і щонайменше 100 поранених

Штат Оклахома охопив потужний торнадо. Він забрав життя чотирьох осіб, зокрема немовляти. Відомо про чимало поранених і знеструмлення будинків.

Страшне стихійний лихо вирувало в Оклахомі 28 квітня, внаслідок чого загинули чотири людини, серед яких і маленька дитина. Щонайменше 100 осіб були поранені, а понад 20 тисяч залишилися без електропостачання.

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Наслідки потужного торнадо в США

Американське місто Сульфур, де проживає близько 5 тисяч осіб, зазнало найбільших руйнувань. Торнадо знищив будівлі в центрі, перекинув транспортні засоби та зірвав дахи, залишивши після себе руїни.

Ви просто не можете повірити в руйнування. Схоже, що всі підприємства в центрі міста (Сульфур – 24 Канал) були зруйновані,

– заявив губернатор Оклахоми Кевін Стітт.

Президент США Джо Байден уже провів телефонну розмову з губернатором Стіттом, запевнивши в повній підтримці федерального уряду.

Водночас влада штату повідомляє про додаткові жертви та значні матеріальні збитки в інших районах. Зокрема, біля міста Холденвілль загинули дві людини та було зруйновано чимало будинків.

Як його відновити? Це повне спустошення. Це божевілля, ти хочеш допомогти, але з чого почати,

– сказала Келлі Трасселл, місцева жителька Сульфура.

Сильні дощі, що супроводжували торнадо, спровокували небезпечні повені. Губернатор Оклахоми Стітт оголосив про введення надзвичайного стану в 12 округах, щоб мобілізувати ресурси для відновлення та допомоги постраждалим.

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Що робити у разі загрози стихії