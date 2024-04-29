Оклахомою в США пронісся торнадо: 4 загиблих і щонайменше 100 поранених
Джерело:Associated Press
Штат Оклахома охопив потужний торнадо. Він забрав життя чотирьох осіб, зокрема немовляти. Відомо про чимало поранених і знеструмлення будинків.
Страшне стихійний лихо вирувало в Оклахомі 28 квітня, внаслідок чого загинули чотири людини, серед яких і маленька дитина. Щонайменше 100 осіб були поранені, а понад 20 тисяч залишилися без електропостачання.
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Наслідки потужного торнадо в США
Американське місто Сульфур, де проживає близько 5 тисяч осіб, зазнало найбільших руйнувань. Торнадо знищив будівлі в центрі, перекинув транспортні засоби та зірвав дахи, залишивши після себе руїни.
Ви просто не можете повірити в руйнування. Схоже, що всі підприємства в центрі міста (Сульфур – 24 Канал) були зруйновані,
– заявив губернатор Оклахоми Кевін Стітт.
Президент США Джо Байден уже провів телефонну розмову з губернатором Стіттом, запевнивши в повній підтримці федерального уряду.
Водночас влада штату повідомляє про додаткові жертви та значні матеріальні збитки в інших районах. Зокрема, біля міста Холденвілль загинули дві людини та було зруйновано чимало будинків.
Як його відновити? Це повне спустошення. Це божевілля, ти хочеш допомогти, але з чого почати,
– сказала Келлі Трасселл, місцева жителька Сульфура.
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Що робити у разі загрози стихії
- На півдні Китаю в місті Гуанчжоу 27 квітня сильний торнадо забрав 5 життів та поранив 33 особи. Сильна стихія мала третій рівень інтенсивності, призвела пошкодження 141 фабричної будівлі. Рятувальні служби вирушили на місця подій та згодом завершили рятувальні роботи.
- Торнадо, це одна з тих стихій, до якої слід ретельно бути готовим, якщо ви живете в районі, де це явище можливе. Експерти радять: слідкуйте за прогнозами погоди, бути уважним до попереджень метеорологічних служб та підготувати про всяк випадок запас їжі, води одягу та медикаментів.
- Коли вир насувається, слід знайти найближче укриття. Під час торнадо найкраще перебувати в підвалі або внутрішній кімнаті без вікон на нижньому поверсі. Можна використовувати матраци, ковдри або подушки, аби захистити себе від уламків, спричинені руйнуваннями.