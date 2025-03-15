Руйнівний торнадо в США забрав життя щонайменше 34 людей: моторошні відео стихії

На Сполучені Штати Америки обрушився руйнівний торнадо. Від жахливої стихії потерпають одразу декілька штатів країни.

Стихійне лихо забрало життя десятка людей. Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Торнадо у США

Повідомляється, що щонайменше 34 людини загинули внаслідок торнадо та потужних штормів у США.

У штаті Міссурі зафіксовано 12 смертельних випадків, також зафіксовано загиблих у Канзасі, Арканзасі, Оклахомі, Техасі та Міссісіпі після того, як торнадо зруйнувало будинки. У виданні ідеться, що масштабна стихія також породила пилові бурі, лісові пожежі та град.

Через складні погодні умови в 6 штатах країни є загиблі.

Вказується, що кількість загиблих зросла після того, як стало відомо про 8 загиблих унаслідок аварії на трасі, спричиненої пиловою бурею в окрузі Шерман, штат Канзас, у п’ятницю. В аварії взяли участь щонайменше 50 транспортних засобів.

Під час пилової бурі в Техасі також загинули 4 людини в автокатастрофах.

Влада штату Міссурі повідомляє, що 12 людей загинули в результаті торнадо, що обрушився на штат.

Офіційні особи також повідомили про 6 смертей у Міссісіпі, близько 3 смертельних випадків в Арканзасі та одну смерть в Оклахомі, де оголошено надзвичайний стан.

До слова, в деяких населених пунктах Оклахоми було видано наказ про евакуацію, оскільки в штаті було зареєстровано понад 130 пожеж.

За словами губернатора Кевіна Стітта, майже 300 будинків були пошкоджені або зруйновані.

В мережі оприлюднили чимало відео, на яких видно, наскільки руйнівною та сильною була стихія, що охопила різні штати Америки.

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Також на одному з відео в уповільненій зйомці видно масивний торнадо в Бейкерсфілді, Міссурі.