У США через торнадо загинула людина: моторошні фото та відео наслідків негоди

Через торнадо у Північній Кароліні, що у США, загинула 1 людина, а також 10 осіб госпіталізували з важкими травмами. Спеціальні служби роблять усе можливе, щоб знайти зниклих безвісти американців.
Джерело:AP
Торнадо вдарив вночі у вівторок, 16 лютого, у південно-східному окрузі Брансвік поблизу Гріссетауна. Наслідки негоди влада називає важкими.
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Наслідки негоди
- Торнадо зруйнувало десятки будинків.
- Знищені електролінії, тому тисячі осель залишились без електроенергії.
- Сотні зламаних дерев.
- 1 людина загинула, декілька людей отримали важкі травми.
Рятувальна операція в США / Фото з твіттеру Таннера Барза
Зруйнований будинок через торнадо / Фото з твіттеру Таннера Барза
Наслідки негоди / Фото з твіттеру Таннера Барза
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Як справляються служби
Внаслідок негоди декілька людей пропали безвісти. Влада заявила, що пошукові роботи тривають. Також людей закликали уникати виходу у зруйнові райони, поки екіпажі працюють на очищення вулиць та пошук жертв.
Вілмінгтонська пожежна служба написала в твіттері, що надішле команди, які допоможуть знайти людей, зниклих після торнадо.
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