У США через торнадо загинула людина: моторошні фото та відео наслідків негоди

Через торнадо у Північній Кароліні, що у США, загинула 1 людина, а також 10 осіб госпіталізували з важкими травмами. Спеціальні служби роблять усе можливе, щоб знайти зниклих безвісти американців.

Торнадо вдарив вночі у вівторок, 16 лютого, у південно-східному окрузі Брансвік поблизу Гріссетауна. Наслідки негоди влада називає важкими.

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Наслідки негоди

Торнадо зруйнувало десятки будинків.

Знищені електролінії, тому тисячі осель залишились без електроенергії.

Сотні зламаних дерев.

1 людина загинула, декілька людей отримали важкі травми.



Рятувальна операція в США / Фото з твіттеру Таннера Барза



Зруйнований будинок через торнадо / Фото з твіттеру Таннера Барза



Наслідки негоди / Фото з твіттеру Таннера Барза

Що торнадо залишило після себе: дивіться відео

Як справляються служби

Внаслідок негоди декілька людей пропали безвісти. Влада заявила, що пошукові роботи тривають. Також людей закликали уникати виходу у зруйнові райони, поки екіпажі працюють на очищення вулиць та пошук жертв.

Вілмінгтонська пожежна служба написала в твіттері, що надішле команди, які допоможуть знайти людей, зниклих після торнадо.

Наслідки торнадо: відео з дрона

Негода в Північній Кароліні: відео