У США через торнадо загинула людина: моторошні фото та відео наслідків негоди

16 лютого 2021 , 17:26
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Через торнадо у Північній Кароліні, що у США, загинула 1 людина, а також 10 осіб госпіталізували з важкими травмами. Спеціальні служби роблять усе можливе, щоб знайти зниклих безвісти американців.

Джерело:

AP

Торнадо вдарив вночі у вівторок, 16 лютого, у південно-східному окрузі Брансвік поблизу Гріссетауна. Наслідки негоди влада називає важкими.

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Наслідки негоди

  • Торнадо зруйнувало десятки будинків.
  • Знищені електролінії, тому тисячі осель залишились без електроенергії.
  • Сотні зламаних дерев.
  • 1 людина загинула, декілька людей отримали важкі травми.


Рятувальна операція в США / Фото з твіттеру Таннера Барза


Зруйнований будинок через торнадо / Фото з твіттеру Таннера Барза


Наслідки негоди / Фото з твіттеру Таннера Барза

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Як справляються служби

Внаслідок негоди декілька людей пропали безвісти. Влада заявила, що пошукові роботи тривають. Також людей закликали уникати виходу у зруйнові райони, поки екіпажі працюють на очищення вулиць та пошук жертв.

Вілмінгтонська пожежна служба написала в твіттері, що надішле команди, які допоможуть знайти людей, зниклих після торнадо.

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