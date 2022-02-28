У Торонто небайдужі вийшли на протести, щоб підтримати Україну: яскраві фото та відео
У різних країнах світу люди виходять на антивоєнні мітинги, щоб підтримати Україну через напад Росії. Вони закликають державу-агресорку негайно припинити війну.
24 канал з власних джерел дізнався, що люди виходять на вулиці в Торонто з українськими стягами та антиросійськими плакатами. А в своїх гаслах вони вимагають Росію зупинитися.
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На плакатах зустрічаються написи як англійською, так і українською мовами. У них – слова підтримки Україні та засудження Путіна. На мітинг в Торонто вийшли тисячі людей, вся площа перекрита.
В Торонто провели мітинг на підтримку України / Фото 24 каналу
Деякі люди навіть намалювали власні карикатипу на лідера кремля.
Путіна називають Адольфом / Фото 24 каналу
Дивіться відео з мітингу в Торонті:
До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна має вступити в Євросоюз. Адже її хочуть там бачити.
В Єврокомісії заявили, що хочуть бачити Україну в ЄС
Україна має вступити до ЄС, ця країна – одна з нас. Ми хочемо бачити її у європейській сім'ї,
– зазначила фон дер Ляєн.
Додамо, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель розповів, що ЄС вперше в історії надасть Україні летальну зброю та бойові літаки для Збройних сил.
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