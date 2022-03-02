Тотальна брехня російської пропаганди дає тріщини, – Міноборони
Джерело:Резніков Олексій
Окупанти почали обстрілювати мирні міста без контакту, з ракет. А це означає, що ворог злякався ЗСУ і їхня тотальна брехня вже не діє.
До того ж ворогам все менше вдається тримати міцну оборону. Про це повідомив Міністр оборони Олексій Резніков 2 березня.
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Тотальна брехня російської пропаганди дає тріщини. Ворог злякався прямого контакту з українськими захисниками і захисницями. Тому перейшов до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст,
– пише Резніков.
Також Міністр оборони зазначив, що удари по житлових будинках, школах та пологових – це "боягузлива поведінка тих, у кого немає честі. І це – тавро надовго".