Тотальна "депутінізація", – Яковенко про важливість створення музею звірств росіян в Бучі

Німецькому суспільству, аби "вилікуватись" від нацизму, потрібно було 30-40 років. Таку ж кількість часу треба і Росії, але щоб російське "хворе" суспільство отямилось – потрібна повна поразка та тотальний розгром війська.

Про це у ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він також додав, що лише за умови повної капітуляції Росії, вона може почати процес "депутінізації".

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Весь процес "депутінізації" вочевидь займе декілька десятиліть, потрібен музей в Маріуполі, Бородянці, Бучі. Туди треба звозити російськийх школярів, аби вони бачили злочини, які скоїла Росія,

– запевняє журналіст.

Яковенко переконаний, що лише таким чином, через років 30 може настати просвітління в мізках росіян. Але потрібно розуміти, що сил лише України на це не вистачить, потрібна допомога усього цивілізованого світу.

Додамо, що всі звірства на Київщині, окупанти коїли свідомо та не побоюючись наслідків. Окупанти із заздрощів руйнували все на своєму шляху, а особливо – заможні будинки.

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