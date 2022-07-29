Привид холодної зими: як Німеччина позбувається залежності від путіна та російського газу

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Німеччина почала економити електроенергію. Несподівано для себе країна ЄС опинилася на передовій зусиль Європи щодо енергозбереження – це спровокував російський газовий шантаж.

Вольфганг Хюбшле йшов працювати до місцевого самоврядування баварського міста Аугсбургу, сподіваючись на просте та зрозуміле життя з опікуванням приємними речами, однак тепер перед ним постало непопулярне завдання – вирахувати, які світлофори в місті потрібно вимкнути, наскільки знизити температуру в офісах і басейнах — і, можливо, навіть зачинити улюблені жителями, але надто енергоємні пивоварні.

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Газовий зашморг

Муніципальні чиновники в Аугсбурзі та інших містах Німеччини, такі як економічний радник Хюбшле, опинилися на передовій геополітичної боротьби з росією, оскільки лідери Європейського Союзу взяли на себе зобов'язання скоротити споживання природного газу на 15 відсотків.

Це пов'язано з побоюваннями, що президент росії володимир путін може скоротити або взагалі заблокувати експорт газу у відповідь на підтримку України Європою, розповідає New York Times.

У жодній країні цей страх не є таким глибоким ніж у Німеччині – традиційно найбільшому в Європі споживачеві російського газу. Однак Німеччина підсіла на російську газову голку не зараз.

Як Німеччина опинилася в газових заручниках росії Це почалося ще в 1970-і, коли канцлер ФРН Віллі Брандт започаткував "Нову східну політику", зробив СРСР рукопожатним, дав доступ до провідних технологій і фактично створив те, що нині відомо як "російський газовий монстр". Його наступники лише поглиблювали залежність від російських енергоносіїв. У 21 столітті в Німеччині з'явилося потужне проросійське лобі, як отримало назву "ті, що розуміють росію", нині вони мають більш влучне ім'я Putinversteher, тобто "ті, що розуміють путіна". І як би не хотіли відмитися від цього тавра бундесканцлери Шредер і Меркель, а також багато інших німецьких політиків, в історії вони залишаться саме під цим ім'ям.

З огляду на те, що до вторгнення в Україну більше половини газу до Німеччини постачалося з росії, дешевий російський газ був основою потужної промисловості країни.

Приклад для Європи

Німецькі політики, попри попередження України та всього цивілізованого світу, навіть планували відкрити другий трубопровід із росії ("Північний потік – 2") і майже зробили це. Однак проєкт зупинило російське вторгнення до України 24 лютого 2022 року, коли репутаційні втрати для Німеччини нарешті перевершили економічний зиск.

Зараз Аугсбург є одним з передових міст у питаннях економії й енергозбереження та подає приклад іншим. Німецькі міста фінансово заохочують для скорочення споживання газу або приглушують вуличні ліхтарі. Такі зусилля вже поширилися далеко за межі країни.

По всій Європі міста зараз шукають різні варіанти, аби скоротити споживання енергії.

Так, іспанська Барселона пропонує оцінку енергоефективності будинків.

Польська Варшава субсидує будинки, які замінюють печі на викопному паливі тепловими насосами.

У регіоні Мерт і Мозель на сході Франції тамтешні села опівночі вимикають вуличне світло.

путін шантажує Європу / Колаж сайту 24 каналу

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Це все для спроби перехитрити владіміра путіна, думки якого пан Хюбшле, як не дивно для місцевого чиновника, намагається прочитати. На жаль, баварець не знає, що російський диктатор діє за "пацанськими принципами" лєнінградського підворіття, а тому, апріорі, не може бути зрозумілий логікою нормальної людини.

Якщо Європа вистоїть з нинішніми рівнем скорочення поставок газу, Хюбшле наївно вважає, що це може утримати росію від спроб припинити постачання цієї зими.

Якщо у путіна складеться враження, що він справді може зашкодити економіці найбільших європейських країн, він, не вагаючись, скоротить постачання газу. Якщо це не нанесе багато шкоди, він віддасть перевагу отриманню грошей ніж заподіянню шкоди,

– вважає чиновник Хюбшле.

Зима близько

Хоча на даний момент рішення ЄС про скорочення використання газу не має обов'язкової сили, показники споживання вказують не лише про рішучість Європи протистояти путіну, а й про реальне занепокоєння тим, що європейські економіки опинилися під загрозою.

Підконтрольний кремлю "газпром" вже окреслив загрозу, коли скоротив постачання газу через "Північний потік – 1" до Німеччини до 20 відсотків, цинічно та непереконливо посилаючись на проблеми з турбінами німецького виробництва.

Приблизно половина всіх будинків у Німеччині опалюється газом, тоді як третина газу в країні використовується промисловістю. Якщо майбутня зима буде особливо холодною, удар буде жорстоким.

Але майбутню погоду важко передбачити, як і кінцеві наміри москви. Економісти також намагаються оцінити, чи призведе демарш росії до рецесії в Німеччину в 3 або 20 відсотків.

Якщо наші найрозумніші економісти не мають уявлення і визнають це, то як я можу?

– зауважив пан Хюбшле.

Що він знає – так це те, що в умовах стрімкого зростання цін на енергоносії Аугсбург уже має зростання міських витрат на 80 відсотків — а це близько 11 мільйонів євро. Чиновники намагаються уникнути перекладання цих витрат на жителів.

Пані мер Аугсбурга Єва Вебер навіть наказала закрити багато міських фонтанів і обмежити години роботи трьох легендарних фонтанів, підключених до 800-річної міської каналізації, яка є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

НеЗелені кроки

Міські ініціативи були запроваджені під тиском міністра економіки Німеччини Роберта Хабека, який вдався до болючих для "зеленого політика" кроків, як-от нове відкриття вугільних електростанцій замість тих, що спалюють газ, і швидке створення та розширення інфраструктури для зрідженого природного газу (LNG), разом із укладанням контрактів на постачання з Катару та Сполучених Штатів.

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У нещодавній публікації в соціальних мережах міністр Хабек закликав людей змінити свої повсякденні звички, щоб досягти мети країни – заощадити 20 відсотків.

Якщо ви думаєте: добре, треба просто замінити душову лійку, розморозити морозильник або вимкнути обігрівач, все це не має значення — ви обманюєте себе. Це привід нічого не робити,

– міністр економіки закликав бути свідомими та більше заощаджувати.

Деякі посадовці висловили стурбованість тим, що уряд розпалює паніку. Інші ж сподіваються, що лише тільки стимули заохочуватимуть до дбайливого використання енергії. Втім, цього замало.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв збільшити житлові субсидії та захистити орендарів від виселення через неоплачені рахунки за опалення.

Цього тижня Мюнхен оголосив про "енергетичний бонус" у розмірі 100 євро домогосподарствам, які скоротять своє річне споживання на 20 відсотків, а його міська компанія запустила конкурс енергозбереження для споживачів цієї осені.

Німеччина була "дурною", дозволивши собі стати залежною від Росії:

Німці, здається, усвідомили небезпеку. Федеральна асоціація енергетики та водопостачання заявила, що країна споживає майже на 15 відсотків менше газу порівняно з тим самим періодом минулого року. Щоправда, цю тенденцію вони частково пояснюють рекордними цінами на енергію. Витрати ще зростуть до початку жовтня, коли уряд запровадить надбавку на газ.

А що великі підприємства

У відповідь на це в багатьох містах вже розкуповуються обігрівачі та дров'яні печі. Мінісонячні батареї для живлення деяких домашніх пристроїв стали дефіцитом й, щоб купити їх, потрібно добряче почекати у віртуальній черзі.

Економістка та фахівчиня з питань енергетики з Німецького інституту економічних досліджень Клаудія Кемферт сказала, що така економія є важливою. Однак вона стурбована тим, що країна витратила кілька місяців на пусті балачки та умовляння громадян, щоб ті почали економити замість того, щоб вжити більш рішучих заходів з бізнесом. Адже саме великі компанії є головними споживачами російського газу.

Бізнес також розуміє небезпеку, і компанії показали, що можуть зменшити споживання газу, коли у них немає вибору. Автовиробник Mercedes-Benz заявив, що скоротив споживання газу на 10 відсотків і може скоротити на 50 відсотків, зберігаючи повний цикл виробництва.

Є багато чого, чого ми можемо досягти за допомогою ринкових підходів, ми повинні вичерпати всі можливі варіанти, щоб уникнути надзвичайної ситуації,

– сказала пані Кемферт.

Муніципальні чиновники кажуть, що вони не розуміють, наскільки їхні зусилля можуть допомогти, доки не отримають більше даних.

Без Октоберфесту

У Мюнхені, столиці південної землі Баварія та центрі німецької промисловості, заступник мера Катрін Хабеншаден налаштована скептично.

Я, чесно кажучи, не вірю, що такі втрати можна компенсувати, хоча я ціную наші зусилля щодо економії енергії. Я вважаю, що нам просто потрібні інші варіанти або інші рішення,

– заявила мюнхенська чиновниця Катрін Хабеншаден.

Як заступниця з питань економіки, вона допомагала місту проводити своєрідне економічне сортування – оцінювати, з яким нормуванням можуть зіткнутися різні компанії. У ході цього процесу міські підприємства намагалися обґрунтувати чиновникам, чому саме їх потрібно підтримати та не скорочувати рівень споживання газу.

Баварія викликає особливе занепокоєння, оскільки тут розташовані компанії, які є рушійною силою німецької промисловості, такі як BMW і Siemens. Небажання консервативного регіонального уряду кинути виклик своїй великій залежності від газу та просувати вперед розвиток відновлюваних джерел енергії також зробило його особливо вразливим, стверджувала пані Хабеншаден, представниця партії "Зелених".

В Аугсбурзі та Мюнхені місцеві чиновники попросили, щоб кожен міський чиновник надіслав свої пропозиції. Один державний службовець Аугсбурга вказав, що два центри обробки даних у місті є великим джерелом енергії. Зараз розмірковують, чи можна залишити лише один з них.

Також багато місцевих лідерів розмірковують над тим, які енергоємні німецькі традиції, можливо, доведеться скасувати – чи варто примушувати країну вводити нормування енергії для традиційного виробництва пива або для Різдвяних ярмарків?

Пан Хюбшле вважає, що Баварія повинна закрити свої знамениті пивоварні, аби не дозволити своїй хімічній промисловості зіткнутися з дефіцитом газу.

Тим часом Розі Штайнбергер, членкиня регіонального парламенту Баварії, яка зараз працює в темному офісі, щоб скоротити споживання, розмірковує над тим, чи варто викликати неминучий гнів Мюнхена, пропонуючи місту скасувати всесвітньо відомий Октоберфест. Його повернення планується цієї осені після дворічної паузи внаслідок пандемії COVID-19.

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