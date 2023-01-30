"Йде тотальна могилізація": окупанти проводять компанію з залякування українців

Російська пропагандистська машина продовжує вести війну на інформаційному полі. Цього тижня окупанти активізувались із залякуванням українців "загальною могилізацією".

Про це йдеться в актуальному звіті Центру протидії дезінформації. Аналітики проаналізували риторику ворога та інструменти, які він використовував для своєї пропаганди, пише 24 Канал.

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Упродовж тижня ворожі інформресурси активізували інформаційну кампанію, яку можна сформулювати наступним чином: "в Україні йде загальна могилізація",

– йдеться у повідомленні.

Росія хоче зірвати хід мобілізації в Україні

Зазначають, що головна мета кампанії – шляхом поширення неправдивих та маніпулятивним публікацій залякати чоловіче населення, посилити соціальну напругу та зірвати хід мобілізаційних заходів в Україні.

У рамках кампанії ворог поширював:

відео та фото процесу видачі повісток (зачасту демонструючи випадки зловживання силою або використання різнопланових "хитрощів" працівниками ТЦК та СП);

інформацію про відсутність підготовки та забезпечення мобілізованих громадян;

інформацію про відсутність перевірок стану здоров'я при визначені придатності до військової служби;

інформацію про відправку тільки-но мобілізованих громадян до передової;

інформацію про високі втрати особового складу, тотальне дезертирство та добровільну здачу в полон військовослужбовцями ЗСУ.

Пропаганда вигадує "успіхи" окупантів

У ЦПД також повідомили, що паралельно з інформаційною кампанією "в Україні йде тотальна могилізація" ворог масово поширював повідомлення про власні "успіхи" на фронті.

Жорсткі бої всередині та на околицях Вугледару, Кремінної та Бахмута створюють нескінченний потік відео та фотоматеріалів, які надалі використовуються Росією,

– додали аналітики.

Серед інструментів, які використовував ворог для просування цієї ідеї, ворог поширював відео та фото знищення особового складу й техніки ЗСУ, а також відео роботи останніх "новинок" російського воєнно-промислового комплексу.

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