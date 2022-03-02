Тотальне незнання Росією реальних настроїв в Україні, – Подоляк про появу Януковича в Мінську

ЗМІ повідомили, що експрезидент Янукович прибув дло Мінська. Мовляв, Росія хоче "проголосити його президентом". В ОП цю історію назвали "феєричною".

Історію прокоментував 24 каналу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що тут є кілька важливих аспектів.

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У Росії зовсім не знають, які настрої в Україні

Перший і ключовий: будь-яка згадка прізвища Янукович як якоїсь "можливості" в черговий раз показує нам тотальне незнання Росією реальних настроїв в Україні. Повна відсутність розуміння, що за країна,

– пояснив Подоляк.

Жодної об'єктивної аналітики у росіян ніколи не було, саме тому керівництво агресорки ухвалює такі вбивчі рішення. Звідси і взялась ідея, що "масово зустрічатимуть визволителів з квітами". Ще одна помилкова впевненість у тому, що в Україні вулицями "марширують тисячі націоналістів".

Янукович – "політичний труп"

Подоляк зазначив, що Янукович – це абсолютний "політичний труп". Навіть згадка його прізвища викличе ще більший опір серед українців. Експрезидент, як і Мураєв, так і Медведчук, – абсолютно несумісні з українським контекстом.

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