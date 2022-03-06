Тотальний опір: київські "валькірії" готові відправляти окупантів до пекла

Крім мужніх чоловіків, захищати українську землю готові також і жінки. Весь народ прагне вказати ворогу, де його місце.

Вже одинадцятий день в Україні йде війна. Збройні сили, тероборона, мирні обеззброєні жителі – всі готові захищати Україну від рашистів.

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Київські "валькірії" готові боронити країну

На боротьбу з ворогом готові йти молоді й старі, чоловіки й жінки, незалежно від їхніх професій.

Мене звати Тамара. Кілька тижнів тому була представницею культурних спілок Києва. Але зараз я була змушена взяти до рук зброю,

– зазначила українська захисниця.

Вона додала, що кожен чоловік, кожна жінки, навіть собака будуть вбивати окупантів, які пришли на українську землю. Столичні "валькірії" готові на тотальний опір.

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До слова, валькірії – у скандинавській міфології войовничі діви, які беруть участь в розподілі перемог і смертей в битвах.

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