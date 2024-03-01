"Українська бронетехніка" у десятки разів наростила виробництво за останні два роки

ТОВ "Українська бронетехніка" за два роки повномасштабного вторгнення наростила виробництво в десятки разів. Для безпеки компанія розосередила виробництво на десятках майданчиків по країні.

Про те, з якими загрозами стикається компанія, як виробляються міномети та бронеавтомобілі та що кажуть українські військові про "Новатор" – у сюжеті Deutsche Welle.

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За словами генерального директора ТОВ "Українська бронетехніка" Владислава Бельбаса, розосередження, ретельний відбір персоналу та організація виробничого процесу в такий спосіб, щоб не накопичувати в одному місці значних обсягів готового продукту та комплектуючих, є необхідними заходами безпеки зараз.

ТОВ "Українська бронетехніка" суттєво наростила виробництво: дивіться відео

На жаль, вже другий рік повномасштабного вторгнення, а у нас досі інформація про оборондержпостачальників знаходиться у відкритому доступі. Ворог може спокійно перевірити локацію будь-якого підприємства, його кадастровий номер, точне місце знаходження виробничих площадок і таке інше,

– констатує він.