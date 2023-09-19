"Український прапор" у Москві: як товар шведського бренду довів росіян до масової істерики

Росіяни продовжують демонструвати "від'ємний інтелект" й показують, що не здатні навіть розрізнити прапори. Скандал спалахнув у російській столиці.

"Яблуком розбрату" для громадян країни-терористки стали товари бренду Larsson & Co. Росіяни впали в істерику через те, що вони – начебто українські.

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Причиною стали кольори прапора Швеції. Їх росіяни сприйняли за український прапор. Напис "Дух Скандинавії" на товарах також не спонукав громадян країни-терористки до усвідомлення реальності.

У соцмережах росіяни виють, чому це під час війни у самому "серці" Росії продають українські товари. Окрім того, громадяни країни-терористки залишаються вірними своїм традиціям й з радістю пишуть доноси. Цього разу – на одяг. Вони просять "розібратися" з ним. Що ж, можливо, з цим впорається "друга армія світу".

Виявила одяг, який з України продається. На якій підставі це? Це просто обурливо. Я дуже прошу, щоб із цим розібралися,

– бідкається росіянка.



Той самий прапор, який викликав істерику у росіян / Скриншот з відео

Жінка загорнулася в український прапор біля Кремля

До слова, нещодавно у столиці країни-терористки таки побував український прапор. У нього біля Кремля загорнулася російська активістка Олена Кожевнікова. Жінку відразу ж затримали. Активістці інкримінували дискредитацію російської армії, а також – порушення правил проведення публічного заходу.